SKANDAL! Pogledajte kako su Đilasovi i Šolakovi mediji obeležili 25. godišnjicu bombardovanja Srbije (VIDEO)

Opozicioni mediji su na krajnje sraman način obeležili godišnjicu NATO bombardovanja SRJ. Pitamo se, ima li zločina nad Srbima koje đilasovci neće opravdati i relativizovati?

Programski direktor tajkunske televizije N1 Igor Božić otvoreno krivi Srbiju zbog NATO agresije nad našom zemljom 1999. godine!

Direktor medija, koji je naklonjen prozapadnoj opoziciji koju predvodi tajkun Dragan Đilas, zgrozi je javnost u našoj zemlji izjavom:

– Kada pogledate ko čini vlast u Srbiji trenutno, dakle to su isti ljudi koji su pripadali strankama koje su svojom politikom dovele do toga što se dogodilo 1999. – rekao je tajkunski direktor javno tvrdeći da je Srbija odgovorna za to što je bombardovana pre 25 godina!

Za Đilasove medije poginulo je samo par stotina ljudi, a uranijum je lekovit.

