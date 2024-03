'MIR JE NAŠ PRIORITET, ALI BEZ SLOBODE NE MOŽEMO' Predsednik Vučić o ogromnim pritiscima na našu zemlju: BORIĆU SE ZA SRBIJU!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obratio se večeras građanima Srbije iz Palate Srbija.

Vučić je rekao da će pokušati da podnese neku vrstu političkog i ekonomskog preseka stanja u kojem se nalazimo.

- Pre nekoliko dana, ne želeći da izazovem bilo kakve negativne posledice po političku budućnost naše zemlje, rekao sam da se nalazimo u teškoj političkoj situaciji. Ovoga puta se plašim, da, zaista ne svojom krivicom, već zbog geopolitičke situacije u svetu, plaćamo veoma visoku cenu - rekao je Vučić.

O Kosovu i Metohiji

Kako kaže, za nas je veoma bitna tema pitanje Kosova i Metohije i svega onoga što se danas dešava, kao i potencijalnog članstva KiM u Savet Evrope.

- Videćete da je reč o jednom sveukupnom pritisku na Srbiju i srpski narod, zbog naše vojne neutralnosti, drugo, našeg odnosa prema sukobu u Ukrajini i pozicije da osuđujemo napad ali da se ne pridružujemo sankcijama, kao i to što zapadne zemlje osećaju veliki pritisak zbog napredovanja ruskih snaga i nesigurnosti kako će se okončati sukob u Ukrajini - rekao je Vučić.

Dodaje da je zato pitanje KiM skloniti kao potencijalni kec u rukavu Vladimira Putina, i da smo zato na meti Prištine i onih koji su ih podržavali.

Ističe da je za Srbiju mir prioritetni interes i od strahovitog značaja. Dodaje da su dobili najnovije rezultate za februar mesec i biće veći od onoga što smo očekivali.

- Sloboda je nešto čime se Srbija ponosi. Od dolaska Kurtija na vlast Priština neprestano vrši napade na Srbe - rekao je Vučić.

Kako kaže, što se Saveta Evrope tiče, Kurtijevi sponzori stalno govore da je pitanje vladavine prava.

- Kažu da su Kurtiju uveli sankcije, a pod tim sankcijama, iako srpska roba nema pristup KiM već devet meseci, čime se niko ne bavi. Od tada, između ostalog, kažu da su uveli sankcije Kurtiju. A za proteklih godinu dana na apsolutno svim forumima su učestvovali ti kojima su uveli sankcije - rekao je predsednik.

Poručio je i da je napad NATO na Jugoslaviju agresija, a ne intervencija.

- Kaznili su Prištinu time što hoće da ih puste u Savet Evrope. Nemojmo da smetnemo sa uma da govorimo o ključnoj stvari, koje je Zapad propisao. Rekli su nam od prvog razgovora, imam beleške i veoma su precizne, kada smo pričali sa Eskobarom, Lajčak, Pletnerom i Bonom, četiri puta su rekli da u tzv. sikvensingu, prva suštinska prioritetna obaveza prištine jeste formiranje ZSO. U lice su to rekli, u više navrata, da Srbija nema nikakvu obavezu, već Priština mora da formira ZSO - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je Dora Bakojani, tri dana pre glasanja promenila svoje mišljenje, i naglo se pokajala što je bila čvrsta i snažna.

- Pisali ovde da štiti interese Srbije. Sramota. A onda se setila da nije važna ZSO, eksproprijacija. Sudsku odluku su nadležne institucije odbijale da primene, onu o eksproprijaciji. I onda je Kurti naložio da se primeni odluka katastra. Čist dokaz da prava Srba i SPC zavise od volje Kurtija i njegovih nalogodavaca - rekao je Vučić.

Podseća da je Azem Kurtaj, kome mnogi ne znaju ime, a smatraju da je zločinac Milan Radoičić, iako je upucao srpsku decu gonjen za bacanje petardi.

- Niko sa Zapada ne pita šta je sa Kurtijem. Koga briga za upucanu decu, to su srpska deca. Što se tiče ZSO, njihovi eksperti su rekli da je to međunarodna obaveza Prištine. A onda su dobili pismo gde Kurti kaže da će primeniti to čim ih prime u SE. I svi znaju da lažu. I gle paradoksa, verovatno će parlamentarna skupština SE da se održi na 11. godišnjicu od usvajanja Briselskog sporazuma. Igra datuma nije slučajna, misle da Srbe mogu da ponižavaju doveka. A Dori Bakojani da poručim - sram te bilo za to što si uradila. Sram vas bilo. Neki ljudi imaju kičmu, a neki nemaju ništa - rekao je predsednik.

Kako kaže, ne sme ni da priča kakvi su pritisci na Srbiju u Briselu, a po pitanju ukidanja dinara.

- Hoće da prodamo ekspoziture Nacionalne štedionice strancima. Da li ste vi ozbiljni? Oni jednostavno nisu normalni. Možete da se smejete, oni svi zajedno nisu normalni! Ni usput ni nikako nećemo prihvatiti ukidanje dinara. Nemojte više da nas tapšete po ramenu, dosta ste nas lagali i obmanjivali - ističe Vučić.

Predsednik je rekao da je progon Srba temeljno organizovan, i da se glasno čuje i organizovano ćutanje.

- Od pucnjava, nelegalnih patrola, nelegalnih eksproprijacija, otimanje imovine SPC, čime narušavaju specijalne zaštitne zone. Preoravanja srpskih sakralnih objekata, da grade komunikacije između svojih idiotskih objekata. Uklanjanje ćiliričnih tabli, čime krše i svoje sopstvene propise - istakao je Vučić.

Vučić ističe da ne postoji mogućnost za bezbedni povratak Srba, i da na sve naše predloge neće da daju ni komentare.

- Za njih je to apsolutno neprihvatljivo. Embargo na srpsku robu traje već devet meseci. Krše sve, mesecima, a više niko ništa i ne govori. A kada smo mi postavili kamere na administrativni prelaz, dobili smo 12 dopisa zapadnih sila, koje pitaju šta će nam kamere. Pa da ne možete da lažete da se dogodilo nešto što nije. Nema nijedan propis koji nama to zabranjuje - rekao je predsednik.

Istakao je i da je oduzimanje licence MTS, kao i sputavanje radne grupe za traganje za nestalima, takođe predstavlja flagrantno kršenje prava.

- I dolazimo do lokalnih izbora. Kada su održani ti zločinački i lopovski izbori na severu, sa planom da se razori srpsko stanovništvo, kažu da smo mi krivi. Institucije su napustili sami, uprkos mom savetu. Ali razumem što su to uradili. Kada se odigrao taj demokratski čin sa izlaznošću od 3.4 odsto, kreće opšti progon. Iznajmili su neke privatne Kurtijeve Srbe, koji su iznajmili neke bordele za četvoro Srba koji hoće da učestvuju sa Kurtijem - poručio je Vučić.

Kako kaže, za glasanje za opoziv potrebno je 50 odsto plus 1 glasač, i da posle Banjske, kada je krenuo pravi teror nad Srbima, da je 12 odsto Srba napustilo svoja ognjišta.

- Ali je birački spisak povećan za 834 glasača. Zašto? Samo da ovi uslovi ne mogu da se ispune. Glasanje putem pošte, što je dozvoljeno svuda u svetu, je nemoguće po odlukama Prištine, zato što se prihvata jedino glas iz zemalja koje su priznale tzv. Kosovo. Jedino možda iz Crne Gore da glasaju. Video sam i ovu ministarku danas, Gorčević, sva je ustreptala. Sram ih bilo. Moraju valjda tako da se ponašaju što je jedna časna žena Maja Vukićević, odbila da glasa za Kosovo u SE - rekao je predsednik.

Kako ističe, da bi Albanci i dalje imali većinu, čak i kada bi prešli sve prepreke koje postavljaju pred Srbe.

- U svim komisijama Albanci su u većini, i mogu sve da izglasaju. I tražili su da se postave kamere da bi snimili svakog Srbina koji dolazi da glasa. I na svako biračko mesto hoće da postave albanske zastave. U Leposaviću spiskovi sa građanima koji su potpisali peticiju završili su u rukama ove četvorice narko dilera, Kurtijevih Srba, koji sada ucenjuju Srbe. Te bitange, koje vole regionalni mediji. Sami se hvale da šmrču kokain - rekao je Vučić.

Vučić dodaje da je objasnio težinu situacije oko KiM, i da će nastaviti da razgovara, kao i da će saslušati mišljenje Skupštine i Vlade Srbije.

- Spreman sam da čujem mišljenje predstavnika svih stranaka kakva bi reakcija Srbije trebalo da bude. Ja smatram da reakcija Srbije treba da bude snažna i odgovorna 11. maja. Ne želim da ograničavam manevarski prostor Srbiji. Dobio sam zvaničan poziv od Makrona, ta poseta će biti važna, i moliću ga da uzme u obzir sve ono što smo razgovarali, kao i međunarodno pravo - istakao je Vučić i dodao:

- Boriću se za Srbiju!

- Spremaju i neku rezoluciju o genocidu u Srebrenici, sponzori su zamislite Nemačka i Ruanda. Samo vas molim da čujete ovo. Pre dva dana kada je trebalo da se raspravlja o situaciji koja je proizvedena NATO agresijom pre 25 godina, komentar zapadnih ambasadora je bio: Zašto se Srbi vraćate u prošlost, dajte da gledamo u budućnost. A onda su rešili da nas vrate 29 godina unazad. I to je uobičajeno i sve je u redu - rekao je predsednik.

Rekao je da se to radi iz dva razloga, da srpski narod kazne zbog slobodarske politike, a drugi razlog je taj da muslimanima širom sveta pokažu da uprkos podrške Izraelu prikazuju sebe kao ljude koji podržavaju muslimane.

- Posle toga vam je jasno šta sledi. Iako taj pravni akt nema obavezujuću snagu. Dan posle toga će se izaći sa inicijativom, koju je izrekao i profesor Gruhonjić, da takve političke tvorevine koje su nastale na genocidu ne smeju da postoje. Misle na Republiku Srpsku naravno. A Srbija je potpisnica Dejtona, i po tom dokumentu ne smeju da ukinu RS - dodaje Vučić.

Vučić kaže da će potom tražiti i ratnu odštetu od Srbije, kao što je i najavljivano.

- U tešku situaciju zapadne sile žele da dovedu našu zemlju. Uz sve te priče i bajke, naše je da kažemo jasno i nedvosmisleno šta je to što se zbiva i dešava. Imaćemo Zapad protiv sebe, kao i značajan broj islamskih zemalja. Nema stvari koja vas čini ponosnijim od toga da na suvereni i slobodarski način vodite jednu divnu zemlju kao što je Srbija. Borićemo se, iako smo mali. Sve ove sile su protiv nas. Oni moraju da skupe dve trećine, osim ako i po tom pitanju ne budu varali - rekao je predsednik.

Vučić je objasnio da će biti mnogo uzdržanih tokom glasanja.

- Računaju da će imati 27 iz EU za. Na to mi moramo da imamo 14 drugih koji će biti protiv, a ne uzdržani. Mnogo komplikovana situacija, i mnogo je teško. Borićemo se, pri tome nijednog trenutka ne unižavajući žrtve. Rade to zato što im se žuri zbog izbora u SAD, onoga što se zbiva u Gazi i Ukrajini - kaže Vučić.

Dodaje da nas dovode u nemoguću situaciju, iako smo na evropskom putu, i da od toga nećemo odustati - iako će nam pozicija biti sve teža.

- Želim da čestitam predstojeći uskrs svim vernicima koji po Gregorijanskom kalendaru slave. Želim im mnogo mira i blagostanje - istakao je Vučić.

O ekonomiji

Vučić je rekao da procena BDP u februaru 5,9 posto, što je 0,8 posto procentnih poena bolje nego što smo očekivali.

- Verujemo da zbog remonta rafinerije će biti nešto manji u martu, ali će u aprilu biti odličan. To je više od originalnog plana. Ako se ovako nastavi uspešno, to je sjajno... Posebno sam srećan zbog rasta industrije, posebno prerađivačke industrije. To nam daje šansu za sve ovo oko Ekspa - rekao je predsednik.

- Makroekonomski rezultati Srbije su impresivni - rekao je Vučić.

Dodaje da se gradi i veliki akvatik centar u sklopu Ekspa, i da očekuje da ćemo dobijati mnoga sportska takmičenja zahvaljujući tome.

- Nivo investicija je do sada na rekordnom nivou, kao i devizne i rezerve zlata. Imamo novca, nemamo nikakve ekonomske probleme. MMF je saopštio da su naši rezultati impresivni! Želim da svaki građanin čuje to. Inflaciju spuštamo, biće 4,5 sada, dakle ulazimo u okvire, i idemo na dalje smanjenje. Problem je cena nafte, zbog Crvenog mora, Huta i udara na ruske rafinerije. Mi 4 milijarde imamo na računu - istakao je predsednik.

Rekao je i da je finansijska situacija dobra i da odlično napredujemo.

- Za mene je najvažnija poruka da moramo biti jedinstveni u odbrani državnih interesa. Uskoro očekujem i susret sa predsednikom NR Kine Si Đinpingom. Očekuje nas i Vaskršnji sabor sa RS, u skladu sa svim vezama koje dozvoljava Dejtonski sporazum. Organizovaćemo to širom Srbije, i donećemo značajne odluke - rekao je predsednik.

Novinari su potom počeli da postavljaju pitanja. Prvo je bilo da prokomentariše američka istraživanja NDI po kojima će opozicija izgubiti izbore, i da se zato spremaju da ih bojkotuju.

- Od svega što sam pričao na pamet mi nije palo da pričam o unutrašnjim stvarima. Upravo sam pozvao sve ljude u Srbiji da razumeju težinu naše pozicije, i da se odgovorno ophode. Mogao sam pričati o Nestoroviću, koji je neodgovorno postupio. Nisam govorio ni o svima ovima. Namerno to nisam učinio. Mi imamo zakone i ustav, oni su molili krajem godine i tražili izbore. Kao da je to fontana želja, pa su pretili protestima - rekao je Vučić.

Dodaje da su izbori održani u roku u kom je traženo, a da su zatim tražili ponavljanje beogradskih izbora.

- Mi smo rekli da naćemo biti lopovi kao neki 2012. godine. Nećemo da krademo, bolje je da čuvamo srpsku demokratiju, pošto je važna za nas. Kao što nismo branili da šetaju do RTS, zbog čega je recimo ranije ubijen Ranko Panić. Onda su rekli da neće da idu brzo na izbore, pošto su videli da su pali. Neće da idu 28. na izbore, pošto idu na "holidej". Spajaju praznike, idu u inostranstvo, pa nisu tu. Mi smo rekli da je to besmislen razlog, i da Beograd mora da radi, da se kupe novi autobusi, milion drugih stvari. Oni su rekli da ne smemo da kvarimo "holidej" - dodaje Vučić.

Tada su izbori odloženi na poslednji mogući datum 2. jun.

- Onda su tražili da se ide na jesen, suprotno zakonu. Imam ja to istraživanje NDI ispred sebe. Imam više istraživanja, i po svakom su pali. Oni imaju svoje limite u Beogradu. Misle da je dovoljno da vode antisrpsku politiku, pa će dobiti Beograd. Beograd se promenio, čak im je lakše da dobiju izbore i negde drugde. Neće ljudi njihovu politiku u Beogradu, i vrlo su limitirani. I pošto znaju to, opet hoće da ucenjuju. Nećete na silu ništa dobiti - poručuje predsednik.

Dodaje da je opozicija nanela veliku štetu državi, posebno u Strazburu i Beču i zamolio ih je da stave državne interese iznad stranačkih.

Komentarišući blokadu fakuleta u Novom Sadu, rekao je da poziva sve da ne pribegavaju nasilju.

- Ne postoji niko ko gore misli o Dinku Gruhonjiću. Sram te bilo za Dinka Šakića, divno ime. Sram te bilo za to! Ali to ne znači da bilo ko sme da ugrožava njegov fizički integritet. A ovog drugog profesora koji je vređao devojku, to je sramota. Kaže on njoj mnogo si ružna. A ti si mnogo lep - rekao je Vučić.

Na pitanje o uvidu u birački spisak, rekao je da će biti dozvoljeno sve što je zakonom moguće.

- Da podsetim, u 10 godina njihove vlasti je u birački spisak upisano 140.000 ljudi više. A za vreme naše vlasti oko 20.000 više. Znate da sam ja uz Dačića najiskusniji ovde, i da sam se za razliku od njega bavio terenom. Ja znam sve o izborima. I ajde mi objasnite, kakve veze ima birački spisak, i kako možete da ukradete kada imate kontrolore. Kako to mrtav može da glasa? To znači da neko mora dva puta da glasa tog dana. Kako je to moguće, kada ima sprej na ruci. Na stranu što bi dobio 10 godina zatvora, ili 15. Kako to tehnički da se izvede, ja sam čuo za sve tehnike. Kako to može u Srbiji - upitao je predsednik.

Kaže da neko lupeta gluposti svaki dan po medijima, i ponudio je da se kontroliše birački spisak svaki dan.

- Ja sam za to da svaki dan, da imaju pet eksperata opozicionih, koga god oće. Da svaki dan sedi i gleda birački spisak. Sve radi, u skladu sa zakonom. Njihov problem je što znaju da ne mogu da izađu i ne izgube izbore, pa kako da onda to objasne - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je jasno rečeno posle Ohridskog sporazuma da je sikvensing ključan, i da je ZSO bila na prvom mestu.

- Prevara je u tome što oni neće ZSO, a od nas traže da prihvatimo sve. To je protivzakonito, i iz njihovog ugla čak. I na sastanku sa Kvintom su rekli da instistiram na tome, i da je to ozbiljan argument. Džaba da insistiram, kada oni imaju više geopolitičke ciljeve. U tome i jeste problem, kako će da izgleda poglavlje 35. Vidim da će Francuzi pokušavati da urade nešto po tom pitanju, da bude iole prihvatljivo - dodaje predsednik.

Vučić kaže da se svakog dana čuje sa Dodikom, i da je njegov posao da to prati.

- Do 2 i nešto sam sinoć pratio rad NSRS. Situacija je komlikovana i politički uzavrela. I kada govore o Dejtonskom sporazumu, i kažu da ga Dodik krši, ja bih pitao jel Dodik prekršio Dejtonski sporazum zakonom o imovini. Pokažite mi član koji je prekršio Dodik ili RS. Ima li ga? Pa nema ga, a to ću uskoro pitati gospodina Šmita, a pitaću i druge - rekao je Vučić.

Kako kaže, nije uvek saglasan sa onime što radi Dodik, ali kada vidi kako to ide, i u kom smeru ide, pita se šta ćemo da radimo za dva meseca.

- Uvek ću pokušati da razgovaram, da zamolim predsednika Dodika da nastavi da vodi politiku mira, ali i politiku spuštanja tenzija, iako ne mislim da imam pravo da utičem nekako na njega. Mi smo prijatelji, i to ću uraditi iz prijateljskih pobuda. Ali to neće promeniti njihov odnos prema njemu - rekao je Vučić.

Predsednik je prokomentarisao i pomoć države Partizanu, i dodao da se zbog toga ministar Mali mučio ceo dan.

- I glavni peder u državi, to sam ja, mučio se ceo dan. Da bi ovi što nisu glavni pederi zbog svoje neodgovornosti i ogromnih dugova mogli da igraju u Evropi. Pa smo pomogli koliko smo mogli. Užasno je stanje u finansijama Partizana. I u Zvezdi je, iako je malo bolje. U Partizanu ima jedna dobra vest za navijače tog kluba. Država je svoje uradila, i omogućili smo 3.2 miliona evra fudbalskom klubu Partizan. Dobra je stvar to da je rukovodstvo Partizana prihvatilo da ogole svoje finansije, i da naši eksperti mogu da naprave stvarne programe, kako da se ozdravi Partizan. Ne samo na šest meseci da se preživi, nego dugoročno. To je prvi, ali veliki korak. Na putu su ozdravljenja, ali će to biti dug i težak proces. Taj dug je preko 50 miliona evra. Zvezdin dug je manji, ali i da je toliki, bio bi teže podnošljiv - rekao je Vučić.

Ističe da se nada da ćemo imati još sportista na Olimpijadi, i da želi da se fudbalska reprezentacija dodatno motiviše.

- Velika primanja imaju i ljudi u savezu, i u stručnim štabovima. Želim da imamo rezultate u skladu sa time. Ja se divim kako Vojvodina, Čukarički, TSC funkcionišu. Dobar sistem. Pazar, na putu da napravi nešto. Dobro napravljeno sve. Voždovac privatan klub, guraju, nešto se dešava. Partizan mora da reši svoje. Ako prihvate reforme koje im predložimo, nemam bojazan za njih. I biće vrlo uspešni, a ljudi će videti rezultate, i svi njihovi navijači biće zadovoljni - rekao je Vučić.

