KAD VUČIĆ UPOZORI NA MOGUĆI RAT, ĐILASOVCI SE KLIBERE: Evo sada upozorenja koje stiže iz srca Evrope!

Poljski premijer Donald Task upozorio je danas da se svet nalazi u predratnom dobu!

- Moramo mentalno da se pripremimo na novo doba. Nalazimo se u predratnoj eri. Ne preterujem. To postaje sve očiglednije svakog dana - kazao je Task.

Kad Vučić upozori da je ceo svet na pragu velikog rata, onda se lažna Đilasova elita kliberi, ponavlja “jaoo Vučić širi paniku” i slično, dok grickaju kašičicu uz kapućino.

Evo sad upozorenja koje stiže iz srca EU u koju se kunete i kojoj kukate, pa se sada pravite pametni. Mentoli.

“We have to mentally get used to a new era. We are in a pre-war era. I'm not exaggerating. It's becoming more evident every day."



