DRAMA NA NEBU IZNAD VALJEVA, NARUŠEN VAZDUŠNI PROSTOR SRBIJE Kresojević za Pink: Biće sve češći upadi špijunskih letelica, evo u koga sumnjam

Ministarstvo odbrane saopštilo je juče da je narušen vazdušni prostor Srbije. Predsednik Vučić izdao je naređenje da se podigne dežurni par lovačkih aviona MIG -29

Toma Kresović, publicista rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić da je njegova procena da su to bile špijunske letelice.

On je podsetio da je Kosovo dobilo od Erdogana Barjaktare dronove koji imaju kategoriju aviona tako da će sve ćešći biti ubadi razni letelica u vazduh Srbije iz prostora kosova i Metohije i Albanije sa elementima osmatranja.

- Suština ovog upada je jedna vrsta informativnog prikupljanaj podataka o našoj borbenoj gotovosti i o bezbednosti vazdušnog prostora koji imamo, posebno to smeta Hrvatima koji kažu da se Srbi stalno naoružavaju dok se oni oslanjaju na NATO - dodao je on.

Miloš Laban, geopolitički analitičar rekao je u novom jutru kod jovane Jeremić da mi postajemo jedan interesantna prostor i da se šalju letelice da isprovociraju našu protivvazdušnu odbranu i naše osmatračke radare.

- To je opipavanje pulsa i opomena da budemo na oprezu i da vodimo računa - dodao je on.

Srba Filipović , narodni poslanik rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić da je ova situacija pokazala da je vojska Srbije spreman za sve izazove, on je apelovao Ministarstvu odbrane i državi da pored ovog dela koji imamo

- Drago mi je što je vojska brzo reagovala i poslala dva najbolja aviona koja trenutno imamo - dodao je Životić.

Ilija Životić, poslanik SNS rekoa je u Novom jutru kod Jovane Jeremić da dok ne dobijemo zvanično saopštenje Ministarstva odbrane iluzarno je kometarisati.

Kako je rekao to može da bude neki sportski avion, dron ili balon to ćemo saznati kada dobijemo zvanično saopštenje Ministarstva odbrane.

Milan Đukić, advokat rekao je da ništa nije slučajno i ko zna šta je to bilo, država je reagovala dobro kao što su reagovali kad su bili oni dronovi sa Kosova, neophodno je kada vidite nešto da podignete taj par dežurnih aviona koji nadleću i kontrolišu vaš vazdušni prostor.

Drago Delić, novinar i publicista složio se da to jeste neka vrsta opipavanja pulsa naglašavajući da je jako bitno što je naša protivvazdušna odbrana odmah reagovala.

- U ovom vremenu gde je rat u okruženju mora da se reaguje jako brzo

Mihajlo Rabrenović, profesor govoreći o mogućnostima da dođe do nekog globalnog sukoba rekao da ukoliko bi došlo do toga došlo bi do uništenja globalne infrastrukture, cene energenata bi eksplodirale globalna privreda bi se urušila, tergovina bi se smanjila.

- Predsedmnik Vučić je naglasio da imamo dve opcije ili će zapad ići u pravcu potpunog sukoba sa Rusijom ili bi se išlo u pravcu potpisivanju primirja, to su dva scenarija - kaže Rabrenović dodajući da ćemo u narendih stotinak dana znati u kom pravcu će to ići.