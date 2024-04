'DRAGANU ĐILASU JE DRUGO IME - LAŽ!' Bulatović: To što on plasira u javnost zove se laganje u cilju manipulacije građana Srbije

Narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ Dejan Bulatović rekao je da političar koji sebe pokušava da predstavi kao borca za demokratiju, slobodu govora, političku doslednost i opciju koja ima većinsku podršku naroda zove se Dragan Đilas, a to što on plasira u javnost zove se laganje u cilju manipulacije građana Srbije, koji su za njega samo i jedino glasačka masa predviđena da ga dovede na vlast.

- Da je istina potpuno drugačija, svedoči činjenica da je on jedan potpuno istrošeni i zanemarljiv politički subjekat, koji nije u stanju da pobedi ni na glasanju za predsednika skupštine stanara. Ne može se izbrojati više koliko puta od 2012. godine je Đilas pretrpeo političkih i izbornih poraza od Aleksandra Vučića, a sada ćemo da vidimo i šta je to još slagao ovaj najveći politički prevarant koga je Srbija videla - rekao je Bulatović i dodao: - Za laži koje Dragan Đilas izriče bez da trepne, upravo ja sam svedok koji istinom može da odgovori i obori njegove kule od karata koje javnosti pokušava da predstavi kao utvrđenja slobode govora i demokratije. Ako počnemo redom, Dragan Đilas je slagao da on i ja nismo imali politički dogovor, što je za posledicu imalo to da je na prevaru oteo stranku čiji sam ja bio predsednik. Slagao je i kada je pokušao da obmane javnost braneći Mariniku Tepić i njenu monstruoznu laž da se na vojnom dobru „Morović“ gaji marihuana, a ne koke nosilje. Slagao je Đilas i da nije bilo sastanka nakon što su mediji objavili da poseduje bankovne račune na Mauricijusu, pa mu ni to nije bilo dovoljno, već je naveo Mariniku Tepić i Borislava-Borka Stefanovića (ne znam koje ime trenutno koristi u političke svrhe) kao svedoke koji će da potvrde njegovu laž. Zaboravio je Dragan Đilas da sam tom sastanku lično prisustvovao i da je upravo to potvrda legitimiteta sadržaja sastanka čije sam detalje izneo u javnost. Takođe, Dragan Đilas je u svojim medijima svesno i javno slagao da sam u zamenu za političku podršku uzeo novac od Andreja Vučića. U svega par minuta naveo sam 4 notorne laži koje je Đilas izrekao. Da su u laži ipak kratke noge, dokaz je upravo poslednji Đilasov izborni rezultat, da ne kažem debakl.

Prema Bulatovićevim rečima, Dragan Đilas je lagao i kada je rekao da će mu trebati manje vremena da pobedi Vučića, nego što je Vučiću trebalo da ga smeni sa funkcije gradonačelnika.

- Iznosio je lažne procene izbornih rezultata, plasirao zajedno sa svojim uposlenicima laži o državi Srbiji, njenim institucijama, ali i o narodu Srbije. Svoj poraz na izborima pokušao je da prekrije lažima o fantomskim biračima, neispravnom biračkom spisku i kupovini glasova. Pitanje je dana kada ćemo videti da je Draganu Đilasu izrastao nos kao kod Pinokija i tada će biti jasno i ljudima koji ga ne poznaju da jedino što ovaj čovek ume jeste da laže, da mrzi i da bude nasilan - zaključio je Bulatović.