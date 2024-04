BRNABIĆ O PREDSTOJEĆIM BEOGRADSKIM IZBORIMA: Verujem da niko neće ni pokušati da onemogući građanima da glasaju

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije gostujući na Hepi televiziji osvrnula se na jučerašnji dan u Domu NSRS, nastavak kolegijuma, dijalog sa opozicijom i raspisivanje beogradskih izbora.

Nedopustivi su neredi i sprečavanje drugih da glasaju

Povodom potencijalnog bojkota beogradskih izbora od strane opozicije ona je izjavila da nije razumela da oni neće izaci na izbore i da joj deluje da su namerno ostali nedorečeni bez obzira na insistiranje opozicionih medija da kažu da li će bojkotovati izbore, da su neki od njih su ostavili tu prostor da ipak izađu na izbore, i da se nada da će izaći, ali i ako ne izađu da to predstvalja njihovu političku odluku i takva politička odluka treba da se poštuje.

- Ono što je nedopustivo i što nikada neče moći da prođe ni u Beogradu ni u bilo kojoj drugoj lokalnoj samoupravi ni u Republici Srbiji, jesu su neredi i sprečavanje drugih ljudi koji žele da glasaju. To je moja politička poruka kao predsednice Narodne skupštine Republike Srbije. Molim da se svi pridržavaju demokratskih vrednosti, a najviša demokratska vrednost su izbori. Nemojte samo da pretite ljudima da ćete pokušati da sprečite održavanje izbora, ukoliko ne želite da učestvujete na tim izborima, to je vaša politička želja i odluka, ali nemojte da pretite da ćete sprečavati druge ljude da glasaju, zato što se to neće desiti. Srbija je zemlja vladavine prava, jakih institucija, svako će raditi svoj posao i ljudima će se naravno omogućiti da glasaju - jasna je bila predsednica.

Istakla je da misli da je to neko politikanstvo, i da tako nešto neko neće čak ni pokušati da uradi, ali da je njena poruka sasvim jasna.

Govoreći o razgovoru sa opozicijom uoči kolegijuma, rekla je da se nadala da će moći da dođu do nekog dogovora, makar oko toga da nastave razgovor i da zajedno rade na nekim stvarima koje su nesporne, kao što je primena preporuka ODIHR, za dodatno dalje poboljšanje izbornih uslova zato što su se oko toga složili i predsednica je istakla da ne vidi što nisu rekli koji je razlog što ne žele da rade više na tome, jer su ih sa druge strane svi čuli kako pozivaju na brzu primenu tih preporuka.

- Mi na tome radimo od 2014. godine od kada je predsednik Vlade bio Aleksandar Vučić, koji je prvi koji je pokrenuo taj proces iako ODIHR kao deo OEBS posmatra izbore u Srbiji od 1997. godine, dakle i tokom dvanaestogodišnje vladavine svih ovih političara okupljenih oko liste Srbija protiv nasilja, jer to jeste onaj srari DOS, takođe su postojali i ODIHR izveštaji i preporuke kako treba da se unaprede izborni uslovi u Srbiji, koje su oni sasvim ignorisali i nikada nisu postupali po tome, pa makar i u osnovnim preporukama – napraviti Jedinstveni birački spisak (JBS). To se desilo tek kada je Aleksandar Vučić, postao predsednik Vlade RS, a onda kada sam ja postala predsednica vlade 2019. godine napravili smo Radnu grupu i od tada kontinuirano radimo na tome. I sad nakon ovog poslednjeg izveštaja smo rekli hajde naravno mi smo već radili na tome i želimo da nastavimo - izjavila je Brnabić.

Verujem u dijalog, moja vrata ostaju otvorena



- Prepoznala sam da mi posle dugo vremena imamo slaganje oko jedne teme, a to je dijalog. Jer to je nešto što će svim građanima pokazati da je Narodna skupština RS nije rijaliti u kom će se bacati toalet papir koji ste ukrali iz skupštinskog toaleta, u kom ćete donositi vuvuzele i vikati, vršiti performanse i kidisati na predsedavajućeg... Mi imamo posebnu vrstu odgovornosti prema svim građanima koji su nas birali i zbog kojih sedimo u Narodnoj skupštini, i prema svim građanima i bez obzira za koga su glasali, mi smo tu direktni predstavnici građana. Uhvatila sam se za to, da im pokažemo da mi ipak možemo da razgovaramo, i da možemo da se dogovorimo. Nisam mislila da ćemo sve da dogovorimo, mada bi to bila lepa slika i služila bi za smanjivanje tenzija u društvu, međutim nisam baš toliko naivna, ali sam se nadala da ćemo nastaviti da radimo zajedno na nekim stvarima, verovala sam u to. I juče sam im rekla na sastanku, plašim se da ovakvim odlukama oni iz dela opozicije, grupisani oko Srbija protiv nasilja, da mislim da su ušli u jedan ćorsokak iz koga nema izlaza, i da je to politička greška, i da će morati da se vrate istim putem i da ćemo opet morati da sednemo da razgovaramo da bismo našli neka rešenja u interesu svih građana Republike Srbije, tako da moja vrata ostaju otvorena - istakla je predsednica.

Neće se objediniti lokalni izbori - to bilo jasno kršenje zakona i osnovnih demokratskih normi i principa



Predsednica skupštine je rekla da se lokalni izbori u Beogradu i drugim lokalnim samoupravama neće objediniti 2. juna, zato što bi to bilo jasno kršenje zakona i osnovnih demokratskih normi i principa.

- To bi značilo da mi kao NSRS odlučimo da nekom skratimo mandat, jer to uradite kome su građani dali mandat, na 4 godine, ako ne želi sam da skrati mandat podnošenjem ostavke, onda vi otvarate pandorinu kutiju i pravite presedan koju sutra bilo koji budući saziv NSRS može da iskoristi. Stvar je u principu vi ne možete nekome da skratite mandat ko ne želi sam sebi da skrati mandat. To je ta fundamentalna razlika koju oni ili ne razumeju ili se prave, i oni i njihovi tajkunski mediji. Ne može opozicija da misli da će im neko pokloniti poverenje od građana, ukoliko na svake dve tri nedelje imaju suprotno mišljenje od onog što su potpuno srčano zastupali ranije. Moja uloga kao predsednice Skupštine je da pokušam da vodim dijalog, to je moja obaveza. Radeći u timu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, pokušavam i njemu da pomognem da mi u Srbiji da smanjimo unutrašnje tenzije kako bi Srbija bila jača i stabilnija, da se bori protiv svih pritisaka i da se suoči sa svim izazovima koji tek dolaze. Moja uloga je za čitavu našu zemlju i građane, da pokušam da ipak smanjimo te tenzije, jer ne idu laka vremena i ništa neće biti ni lako ni zabavno. Mi moramo da nastavimo ekonomski rast, jačanje domaće privrede, moramo da dovodimo dodatne investicije, moramo da se spremimo da pokažemo to novo lice Srbije 2027 godine, jednu pobedničku, jaku Srbiju, na kraju krajeva Narodna skupština RS mora da da svoj doprinos tome - Srbija 2027 Skok u budućnost. Mi možemo da doprinesemo tome, tako što ćemo smanjiti tenzije u društvu - rekla je predsednica skupštine.

Sada je sporan datum – neozbiljna politika opozicije



Predsednica je izjavila da ni njoj nije jasan zahtev za pomeranje izbora od strane opozicije.

- Možda da mi je jasnije, možda bih pokušala da nađem još neki novi, alternativni predlog jer je na kraju krajeva sve do kompromisa. Pokušate da razumete nečije stavove i zabrinutost i stavite se u njihove cipele, pa ponudite nešto i kažete evo to možemo da rešimo na ovaj način, to tako rade ozbiljni i odrasli ljudi. Oni kažu da će objedinjavanje datuma, ustvari sprečiti tu navodnu migraciju birača ukoliko ti svi izbori budu zajedno, ali to baš nema nikakvog smisla. To se toliko lako opovrgne, zato što bi to bili izbori u nekih 60ak lokalnih samouprava. Ako misilite da postoji problem sa migracijom birača, iako to ne možete da dokažete, iako sasvim suprotno dok su oni bili na vlasti, za vreme njihove dvanaestogodišnje vladavine, više od 148.000 ljudi dodato je na birački spisak u gradu Beogradu, a za naših 10 godina 19.000 ljudi, znatno manje. Pritom tada niste imali JBS i niste mogli da proverite, a sada imate i to možete da proverite transparentno. Opet bih da se vratim na nesrećnu i iznad svega tužnu epizodu sa narodom iz Republike Srpske, kada su optuživali naš narod iz RS da su fantomi i sve druge užasne stvari koje su pričali o njima koje se nadam se nikada više neće ponoviti... Čekajte, taj problem kod datuma objedinjenih izbora, uopšte ne rešava to za šta su nas i Srbe iz Republike Srpske optužili, što znači priznanje da se to nije dešavalo, i da je to lažna priča koja je osmišljena tad u tom trenutku da bi destabilizovali zemlju - zaključila je Brnabić, kao i da svako bira svoju politiku i svoj narativ i svakom će ostati upisano koliko je ko u bilo kom trenutku bio neozbiljan i neodgovoran i da migracije birača nije bilo jer ne može biti kada postoji ovako transparentan JBS.

