'Podrška suverenitetu BiH' Oglasili se Vučić i Šmit nakon sastanka u Beogradu, a ovo su bile teme (FOTO)

U Beogradu je danas održan sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Kristijana Šmita, koga institucije Srpske ne priznaju za visokog predstavnika, a teme razgovora su se najviše ticale Republike Srpske i BiH.

Vučić se nakon sastanka oglasio na društvenim mrežama ističući da je sa Šmitom razgovarao o aktuelnim dešavanjima, evrointegracijskim i razvojnim procesima u regionu.

– Naglasio sam da se Srbija snažno zalaže za dobrosusjedske odnose, saradnju i stabilnost, kao i poštovanje međunarodnog javnog prava, koji su neophodni preduslov za svaki dalji ekonomski i društveni napredak – napisao je Vučić na Instagramu.

Dodao je kako je ponovio nedvosmislenu podršku Srbije Dejtonskom mirovnom sporazumu, kojim se ujedno poštuju i teritorijalni integriteti BiH i Republike Srpske u okviru BiH.

– Sve suprotno tome Srbija neće podržati – dodao je Vučić.

I Šmit se nakon sastanka oglasio na mreži X navodeći da je zadovoljan razgovorom sa srpskim predsjednikom.

Good and open discussion with President Vucic. Used the opportunity to touch upon all current issues in BiH, RS in particular. Appreciate President’s Vucic unwavering support to BiH’s sovereignty and territorial integrity, HR Schmidt stated.