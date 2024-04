PREDSEDNIK VUČIĆ O UBISTVU MALE DANKE: Ako neko delo zaslužuje SMRTNU KAZNU, onda je to OVO DELO!

Predsednik Srbije je progovorio o ubistvu male Danke Ilić, i rekao da su izvršioci zločina mislili da će ostati nekažnjeni.

Predsednik je na početku razgovora kratko govorio o ubistvu male Danke Ilić, i rekao da su izvršioci zločina mislili da će ostati nekažnjeni.

- To je sve što mogu da kažem. U našoj zemlji ima bezbroj njih koji sve znaju o tome i drugim zločinima, suviše bi bilo da ja o tome govorim. Ja ću reći nešto drugo. Svojevremeno sam se javno zalagao da se razmotri ponovno uvođenje smrtne kazne, a da mi ne budemo kažnjeni. Ovo delo zaslužuje smrtnu kaznu. Ponoviću taj zahtev Vladi Srbije, neka razmotre - rekao je Vučić.

Podseća da je to tražio i posle masakra u Ribnikaru i Duboni.

- Opravdanja onih koji su protiv smrtne kazne su ozbiljna. Ako jednom napravite grešku, i da se ustanovi posle 10 ili 30 godina da ste pogrešili, to je mnogo veći greh nego da nekome date manju kaznu - istakao je predsednik.

On kaže da je jutro kada je saznao da je Danka Ilić ubijena morao da vodi računa o pokazivanju emocija.

- Pre toga smo mi znali da je dete udareno autom, znao sam još neke detalje. Ali nismo znali konačno. I onda mi je Gašić saopštio, i tada smo saznali da dete nije odmah stradalo od udara automobila, već naknadno. Ako tada pokažete emocije svako će vam sa pravom reći da je to neumesno. Ja ne želim da budem kao neki koji su demonstrirali zbog smrti dece. Kako ste se vi osećali, kada znate da je nevino detence stradalo zbog ludaka i psihopata - zapitao je Vučić.

Dodaje da su se svi nadali da je devojčica u Beču, posebno nakon iskaza najbližih srodnika deteta.

- Rano smo mi dobili poruku austrijske policije da to nije Danka - kazao je on.

Rekao je da želi da izađe iz okvira u kojima mora da se kreće kao predsednik države, na pitanje o politizaciji ubistva male Danke i ličnim napadima na njega.

- Tri godine ste pričali da sam pravio drogu u Jovanjici. To vam kažem zato što ćemo doći do nekih drugih tema, o svemu što su pisali neki drugi mediji. Oko skaj komunikacije. A koga to briga. Kada krenete u fazu nečije kriminalizacije i dehumanizacije, krećete od toga da mu otac nije otac. Slušali smo da mi je majka žena lakog morala, da me je rodila sa Albancem. Pa onda onaj najpokvareniji naslov jednog medija, kada su objavili sliku Fahri Muslijua. To je jedan pristojan čovek, iako imamo različite stavove. Kažu, a ovo je čovek za kog Vučić tvrdi da mu nije otac. Ima li pokvarenijeg naslova od tog - rekao je on.

Dodaje da ga sada optužuju zato što ga je Gašić obavestio da je mala Danka ubijena.

- Ja sam to saopštio u dve reči, i naložio policiji da nastavi rad. Ne zaboravite, imali ste čitavu hajku koju su proizveli jedan advokat, novinar i policajac. Oko toga ko je Oskar. Oni kažu da su 99 odsto sigurni da sam to ja, ali ima delova gde se priča i o Oskaru, i o Vučiću. Dok danas nismo videli kako da naprave atmosferu u Srbiji, kako da organizuju navijače i novinare da sluše vlast - rekao je Vučić, komentarišući nova saznanja iz Skaj komunikacije kavačkog klana.