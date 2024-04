Vladimir Ilić: Glavni utisak 'Utiska nedelje' nemoć plačljive lopovčine i lažnog patriote

Vladimir Ilić, predsednik Gradskog odbora Pokreta socijalista Beograd, rekao je da je glavni utisak "Utiska nedelje" su plačljivi Dragan Đilas i Miloš Jovanović, baš kao i njihova nemoć da izađu pred građane Beograda.

- Đilasa i Miloša Jovanovića ne spaja baš ništa po pitanju politike, ali im nije bilo teško da se ujedine u opakoj nameri da se unište Beograd, Srbija i Aleksandar Vučić. Đilas i Jovanović, neće pred građane Beograda, ali zato hoće po zadatke u ambasade za rušenje Beograda - kazao je Ilić i dodao:

- To što Đilas i Jovanović neće na izbore je samo njihova nemoć i njihov problem, ali im poručujem da ne maštaju o tome da će moći da lupaju i razbijaju Beograd i da sa ulice dobiju vlast, to se neće desiti", poručio je predsednik Gradskog odbora Pokreta socijalista Beograd Vladimir Ilić reagujući na to što su Đilas i Jovanović najavili bojkot izbora u Beogradu.