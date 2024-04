ŠAPIĆ: Srbi i Rusi su se u istoriji međusobno uvek bratski pomagali, bilo zvaničnih sporazuma između država ili ne

Povodom 25 godina od bombardovanja Jugoslavije emitovan je film u kome je Vladimiru Putinu postavljeno pitanje da li je Rusija tad trebalo da interveniše, te 1998. godine? Dao je odgovor u kome je pokušao da objasni da tada nije bila baš ista situacija kao danas i da tadašnja Rusija nije bila dovoljno snažna kao i da, na kraju krajeva, nije postojao jasan sporazum između Srbije i Rusije...

- Ne postoji ni danas sporazum između Srbije i Rusije, pa mi nismo uveli sankcije Rusiji. Mi smo danas daleko manje snažni, da ne kažem nejaki, u odnosu čak i na tu Rusiju od pre 25 godina, pa im i dalje ne uvodimo sankcije poštujući naše bratske i tradicionalne odnose. To nije ekonomsko pitanje, to je čisto političko pitanje i mi debelo trpimo zbog toga – rekao je predsednik Privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić, navodi se u saopštenju za javnost.

Podseća da nije postojao sporazum između Srbije i Rusije ni kad je Rusija ušla u Prvi svetski rat zbog nas, pa je ušla.

- Razumeli smo šta je Putin nama tom prilikom hteo da kaže, i mi smo mu zahvalni, puno stvari je Rusija uradila za nas, pa zahvaljujući Ruskoj Federaciji nije doneta rezolucija o genocidu u Savetu bezbednosti koju je 2015. godine predložila Velika Britanija. Mi se nikad nećemo odreći naših bratskih, prijateljskih odnosa sa ruskim narodom. I znamo da oni gledaju svoje interese, i to je u redu, kao što je u redu da i mi gledamo naše, ali i to nam je još jedan pokazatelj da moramo da vodimo računa o sebi i da zato nećemo da zatvaramo odnose sa Istokom i sa Rusima samo zato što nam je neko to sa Zapada naredio, ali isto tako kad nam se kaže da nije bilo tu sporazuma, onda da znamo da pošto ni danas nema nikakvog vojnog sporazuma, da moramo da se uzdamo u se i u svoje kljuse i vodimo računa o sebi, svom narodu i svojoj državi – objasnio je Šapić.



