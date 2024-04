BOŽIĆ: Nikada nećemo odustati od pristojne i zdrave Srbije

Sandra Božić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekla je da nacističkoj i fašističkoj ideologiji blisko je da se politički protivnici okrivljuju i da im se sudi bez ikakvog razloga.

- Tako bi Andrej i Aleksandar Vučić, prema onome što je Marinika zamislila, trebalo da budu streljani pa obešeni, samo zato što je ona tako zamislila i uperila prstom u njih zbog nekoliko fabrikovanih afera, zbog čega se nikad nije ni izvinila, iako je utvrđeno da se radi o bezočnim lažima. Na taj način se možda rešavaju stvari kod nje u stranci gde kolo vode goli finansijski interesi i najprljavije međusobno spletkarenje i obračunavanje - kazala je Božić i dodala:

- Za Mariniku je svako ko drugačije misli legitimna meta izliva besa koji ona, u slučaju napada na članove Srpska napredna stranka ili demoliranje naših prostorija pravda “nezadovoljstvom” uz potpunu legalizaciju svakog fizičkog i verbalnog napada. Za nju su ljudi koji obavljaju najprljavije poslove prebijanja za SSP junaci koji zaslužuju lovorike. Valjda se kretala u okruženju osvedočenih narko-dilera pa smatra da je to sasvim normalna pojava da se šljamu sa dna kace koji okuplja oko sebe, daju najveća priznanja ako pretuku nekog iz Srpske napredne stranke, upute najgorznije pretnje Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici ili iznesu najgore laži o sopstvenoj zemlji.

- Neće joj proći da svojim lažima poseje mržnju u ovom društvu, jer smo kao društvo i zahvaljujući upravo Aleksandru Vučiću, više nego odlučni u tome da sa srpskog naroda skinemo stigmu "genocidne nacije" za koju se Marinika zalaže, kao i to da se ne plašimo da iznesemo svoje političke stavove, čemu u prilog govore rezultati izbora na svim nivoima - kazala je Božić i zaključila:

- Nikada nećemo odustati od pristojne i zdrave Srbije, od napretka, od razvoja, od mira i jedinstva. To dugujemo našim precima, to dugujemo našim potomcima, to dugujemo našoj Srbiji!