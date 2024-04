VUČIĆ IZ FRANCUSKE: Razgovarao sam više od tri sata sa Makronom! Moj posao je da se borim za našu zemlju, uspeli smo da objasnimo poziciju Srbije!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je nastavio zvaničnu posetu Francuskoj.

Vučić se, drugog dana posete Parizu, sastao s francuskim ministrom odbrane Sebastijenom Lekornuom posle čega je usledio sastanak Poslovnog saveta na kojem se obratio francuskim domaćinima.

Vučić je najpre istakao da je veoma srećan zbog rezultata razgovora sa predsednikom Makronom.

- Više od tri sata razgovora s francuskim predsednikom, ostali smo nasamo, skoro do 23.15 sati. Srećan sam zbog tog razgovora a postigli smo i neke konkretne dogovore, blizu smo potpisivanja ugovora za "rafale", to je strašno važno za nas jer mi u ovom trenutku ne možemo da dobijemo tako sofisticirane lovce. To nam otvara vrata i za saradnju s drugim kompanijama poput Talesa i Erbasa - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je za nas povezivanje u okviru veštačke inteligencije izuzetno važno. Dodaje da je kod nas to sve prilično uopšteno i da moramo ljude koji rade i znaju sve o tome, da povežemo sa privredom.

- Oni su spremni da nas obučavaju. Energetski sektor je izuzetno važan, moramo da radimo konkretno da bismo našoj deci mogli da ostavimo sigurnu budućnost - rekao je Vučić.

Kako kaže, Srbija je zemlja koja se ubrzano razvija, mi iz godine u godinu trošimo sve više struje.

Osvrnuo se i na saradnju s francuskim kompanijama kad je reč o upravljanju otpadom, otpadnim vodama, energetici, veštačkoj inteligenciji i njenoj primeni u privredi, te letećim automobilima o kojima se razgovaralo sa čak tri francuske kompanije.

- Sve to kada sagledate, morate da vidite našu poziciju. Takođe, imali smo i razgovor o Kosovu i Metohiji i našim stavovima po tom pitanju. Govorili smo o svim našim poteškoćama - rekao je Vučić.

O Kosovu i Metohiji

Vučić je rekao da, to što je sinoć u radio, da bi malo ko uradio na njegovom mestu. Dodaje da je to zato što je politički veteran koji ne razmišlja o sebi i svojoj budućnosti, već o zemlji koju vodi.

- Promenio sam šest garnitura u Prištini i znam ko je šta rekao. Prisustvovao sam svakom sastanku, znam ko mi je koliko puta nešto rekao. Znam i koliko sam puta za šta insistirao - rekao je Vučić.

Kako kaže, Makron je bio fer i priznao da sam neke stvari govorio na raznim mestima. Dodaje da smatra da su uspeli da objasne poziciju Srbije.

- Moj posao je da se borim za našu zemlju, osećam se ponosno koje u ime Srbije primam počasti koje su našoj zemlji namenjene - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da moramo da rešimo više ključnih pitanja, dodaje da, kada vodite zemlju morate da sagledavate celinu problema.

Skora poseta Makrona

- Očekujem skoru posetu predsednika Makrona Srbiji, u narednih nekoliko meseci, rekao je predsednik Vučić.

Dolazak Luj Vitona Predsednik je objavio i da u naredne dve godine Srbija očekuje dolazak velike i svetski poznate modne kompanije Luj Viton u Beograd na vodi što je velika stvar.

Autor: