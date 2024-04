GO SNS u Novom Sadu se oglasio zbog sramnog teksta Vrsajkova: Skandalozno je da jedan lekar svoj rodni grad poredi sa nacističkom Nemačkom

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Novom Sadu se oglasio povodom sramnih optužbi Vladimira Vrsajkova u njegovom autorskom tekstu u kome je izneo gnusne laži.

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Novom Sadu se oglasio povodom sramnih optužbi Vladimira Vrsajkova u njegovom autorskom tekstu u kome je izneo gnusne laži i optužbe da je ministar odbrane Miloš Vučević i novosadski SNS odgovoran za batine koje je on dobio u Kaču, u Vojvodini, kada je delio letke.

Saopštenje vam prenosimo u celosti:

"Sramne optužbe i kukanje predsednika Đilasovog GO SSP u Novom Sadu, Vladimira Vrsajkova u njegovom autorskom tekstu, jeste još jedan pokušaj širenja laži i spinovanja. Još sramnije je to što je Vladimir Vrsajkov lekar i što je polagao Hipokratovu zakletvu, a služi se ovakvim gnusnim obmanama.

Skandalozno je da jedan lekar i to Novosađanin, svoj rodni grad poredi sa nacističkom Nemačkom iz 1933, a Miloša Vučevića za predvodnika Srpske napredne stranke batinaša i košuljaša. I to bez ikakvih dokaza, jer u zemlji u kojoj po njima vlada diktatura, dozvoljeno je, bez posledica, besomučno napadati predsednika i njegovu porodicu, ali i Miloša Vučevića, mandatara za predsednika Vlade Srbije. Usta su vam puna poređenja sa nacistima i fašistima, ali ste nemi kada se sveštenici Srpske pravoslavne crkve napadaju, nemi ste na govor mržnje profesora fakulteta koji se podsmeva jasenovačkim žrtvama i širi govor mržnje. Nemi ste na izjave da crkve treba pretvoriti u pabove i ništa vam ne znači pogrom 1942. u Novom Sadu kada su masovno ubijani Srbi, Jevreji i Romi.

Služite se podmetačinama, o svojoj zemlji i gradu mislite sve najgore. Zaboravljate, ali na svu sreću narod i građani Novog Sada nisu, period kada ste vi vladali i kakvo ste nasleđe ostavili. Ne možete da podnesete činjenicu da je Miloš Vučević tri puta biran za gradonačelnika Novog Sada jedini u istoriji Grada, što je stopa zaposlenosti smanjena na 6%, što je dovedeno 30 stranih kompanija, što je Novi Sad postao centar IT industrije, što su vrtići bili besplatni za svu decu među prvim gradovima u Srbiji. Što je Novi Sad jedini grad u Evropi gde se grade tri mosta. Grad koji ide napred, koji je za vreme “zlih” naprednjaka postao Evropska prestonica kulture i Omladinska prestonica Evrope.

Srpska napredna stranka osuđuje uvek svako nasilje, ukoliko ga ima, ali za to postoje nadležni državni organi. Vama to nije cilj nego da se, ne birajući sredstva, dokopate vlasti, kako biste nastavili ono što što ste radili do 2012. Neće vam proći jer su vas građani odavno prozreli i zato vam nikako ne uspeva da dobijete njihovu podršku."