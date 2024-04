TONE ĐILASOV TITANIK! Barac o rasapadu koalicije Dragana Đilasa: Opozicija je njegov taoc

Lider opozicije je iz svoje poslaničke grupe oterao predstavnike Pokreta slobodnih građana Pavla Grbovića, Anu Oreg, Vladimira Pajića, zaratio je i sa Miroslavem Aleskićem, a napustila ga je i jedna od nabližih saradnica Ana Stevanović Đukić.

Srđan Barac, iz Centra za društvenu stabilnost, rekao je za Pink da nije potrebna nova vlast već da je potrebna nova opozicija.

Iz izbornog procesa u izborni proces oni se dele i dele, a onda se nešto kao saberu na dva tri dana i onda počnu ponovo da se dele dok sve to kontroliše Dragan Đilas, kaže Barac.

- Opozicija je na neki način taoc Dragana Đilasa, i niko u opozicionim redovima ne može da se bavi opozicionim radom bez njegove dozvole. To je čak rekao i bivši predesnik ove države Boris Tadić kome je on onemogućio da se bavi opoziciono političkim delovanjem - kaže Barac i pita se kakva je to opozicija kada jedan čovek naređuje ko će i šta raditi.

On je rekao da Dragan Đilas koristi politiku i političke procese kako bi maksimalizovao svoje prihode:

- Sada vidimo da se sa svakim ko pokušava da komunicira na nekom političkom nivou završi razlazom sa Draganom Đilasom.

Barac kaže da malo gde u svetu postoji da opozicija umesto u paramentu i da umesto da se obaveže građanima, ona se obavezuje jednoj televiziji i to privatnoj koja pretenduje da dobije nacionalnu frekfenciju i oni u stvari rade sve u svrhu te televizije.

- Građani to osećaju i građani koji jesu protiv, recimo trenute vlasti, nisu ni za Dragana Đilasa i to se njemu stalno pokazuje i on vidi iz istraživanja javnog mnjenja, jer oni nisu ponudili nikakvu alternativu i političku opciju. Mi imamo poziciju koja nudi konkretnu politiku pa kaže Expo 2027. Skok u budućnost nudi konkretna rešenja, mostove, pruge i građani se opredeljuju i imamo jasno definisan deo društva koji je opredeljen na republičkom nivou. Onda oni pokušavaju da osvoje neku malu većinu na beogradskim izborima i kažu eto desila se krađa i želimo da idemo na izbore da bi došli u situaciju da oni sad kažu da ne žele na izbore zato što su videli istraživanje javnog mnjenja i da ne postoji teoretska šansa da imaju većinu - kaže Barac.

On dodaje da su se oni vratili starom zahtevu, a to su samo zahtevi oko televizije i onome što ide u interesu tom centru moći i onome što interesuje samo Dragana Đilasa.

Zvezdana Jevtić, novinarka Informera, rekla je da je to potpuni raspad i da su svi iznenađeni.

- Mislim da je ovo negde bilo i očekivano zato što u opoziciji vlada privid da je sve u redu i da se oni lepo slažu i da se dogovaraju međutim ovo je dokaz da ljudi neće više da trpe Đilasovo ponašanje. On apsolutno ne može da istrpi nikakvu vrstu kritike ni na svoj račun niti generalno ako se pomene opozicija - kaže Jevtić.

Ona je podsetila na emisiju Utisak nedelje kada je Đilas skinuo bubicu i nije hteo više da učestvuje u razgovoru posle se vrati i nije otišao iz emisije.

- To je manifestacija ne bi rekla moći već nemoći, zato što njihov opozicioni analitičar Boban Stojanović koji inače zaista zdušno podržava opoziciju je rekao jednu istinu oko izbora i oko bojkota i pohvalo je u više rečenica i Miloša Jovanovića koji je zajedno sa njima bio u emisiji - navodi Jevtić i dodaje da je to bila inicijalna kapisla za Đilasovo ponašanje.

Prema njenom mišljenju do 2. juna će biti totalni raspad u opoziciji.

Kako je rekla i Miloš Jovanović je stao negde uz tu priču i on je za bojkot izbora kao i Zdravko Ponoš koji je takođe na strani Đilasa, za sada, a do 2. juna može svašta da se izdešava.

- Druge pristalice opozicije su zaista da se izađe na izbore i apsolitno je bila iicijalna kapisla to kada je Dragan Đilas rekao da ne želi izbore da želi bojkot i da želi nasilje na ulicama. Juče smo videli da je Srđan Milivojević objavio na društvenim mrežama gde je rekao da je devedesetih godina izlazio na ulice sa motkom i tukao ljude i one na vlasti i objavio je sliku gde je prikazao tu istu motku i rekao ona je spremna, potencirajući i propagirajući nasilje - kaže Jevtić dodajući da su se ljudi oko Đilasa naljutili pogotovu oko Zeleno-levog fronta i ljudi oko Aleksića zbog toga što je Đilas rekao da ne želi da ide više ni na razgovore sa Anom Brnabić.

Ona je navela da imaju informacije da Evropska unija neće podržati bojkot izbora.

Autor: D. S.