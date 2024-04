SVE JE JASNO! Đilasova ekipa pokazala da su najveći Kurtijevi lobisti njihovi najbolji prijatelji!

Predsednik Odbora za spoljne poslove nemačkog Bundestaga i Kurtijev lobista za lažnu državu Mihael Rot sastao se predstavnicima Đilasove opozicije.

Sa Rotom su se sastali Borko Stefanović, Pavle Grbović i Radomir Lazović.

Đilasovi pajtosi se cerekaju i uvlače najvećem sponzoru nezavisnog Kosova, pajtosu Aljbina Kurtija koji teroriše Srbe.

Хвала вам на посети, драги пријатељи!

Thanks to @BorkoStef, @PavleGrbovic + Radomir Lazović for strong commitment to democracy+rule of law in Serbia.

🇩🇪Bundestag expects swift+full implementation of @osce_odihr recommendations. Next elections in 🇷🇸 must be fair + free! pic.twitter.com/4Tt6hblv52