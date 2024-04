Brnabić: Opozicija nema želje za dijalogom o izbornim uslovima

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je danas, povodom sastanka poslaničkih grupa vlasti i opozicije o preporukama ODIHR-a o izbornim uslovima, koji su članovi opozicije napustili, da opozicija nema želje za dijalogom i istakla da je vlast bila spremna na razgovor i kompromis.

Kako je rekla, opozicija koja je non-stop pričala da je neophodno primeniti preporuke ODIHR-a, sada odbija da razgovara o tim preporukama. "Kako ja stavim na sto plan za implementaciju ODIHR preporuka, oni tako stave na sto nešto drugo. U ponedeljak, kad smo imali prvi sastanak, ja stavim na sto ODIHR preporuke i kažem 'evo izveštaj šta je do sada urađeno, hajde da vidimo kako ćemo dalje da radimo zajedno'. Oni kažu 'nas to ne zanima, evo naši zahtevi za vas'. Ja kažem 'dobro, zahtevi po strani, hajde da pričamo o ODIHR-u, oko ovoga imamo slaganje, hajde da pokažemo ljudima da možemo da razgovaramo i da možemo te stvari da implementiramo'. Oni kažu 'ne, to je manje bitno, evo naših zahteva'", objasnila je Brnabić gostujući na TV B92.

Kako je navela, napravila je ustupak da bi se nastavio dijalog, pa je pozvala opoziciju da razgovaraju o njihovim zahtevima.



Podsetila je na tri zahteva opozicije i navela je da je izašla u susret za prva dva, da se formira komisija za uvid u birački spisak i da se razgovara o medijima u izbornom procesu.

Navela je da treći zahtev opozicije, da se beogradski izbori održe istovremeno sa izborima u ostalim lokalnim samoupravama u Srbiji, nije mogla da ispuni, jer je, kako kaže, taj zahtev protiv zakona i suprotan sa demokratskim normama.

Mogući datum i ocenila je to bio kompromis prema opoziciji, što je urađeno na eksplicitnu molbu predsednika Aleksandara Vučića, koji je, kako je navela, tražio da se pokaže demokratski kapacitet i tolerancija.

Dodala je da nije želela da usliši zahtev opozicije da se promeni zakon, pa da se lokalni izbori u ostatku Srbije mogu održati na isti dan kao beogradski jer, kako je navela, ne želi nikome da skraćuje mandat.

"Zato što ne želim da otvaram takvu pandorinu kutiju, u kojoj niko, ni građani, a ni onaj ko dobije mandat od građana, ne znaju više na koliko su tim ljudima dali mandat. Ako neko želi da podnese ostavku, izvolite ljudi, podnesite ostavke. Ali ako ne želi da podnese ostavku, ne može mu niko skraćivati mandat", zaključila je Brnabić.

Ona je navela da je kao predsednica Vlade tražila od Vladine radne grupe da predloži izmene i dopune pet zakona kojim bi bilo ispunjeno sedam preporuka ODIHR-a, ali da opozicija nije želela da ih razmatra.

Brnabić je dodala i da je pomenute izmene i dopune poslala opoziciji, kao i organizacijama civilnog društva, kojima je zahvalila na učešću i predlozima.

Komentarišući to što su sastanku prisustvovali i ambasadori, Brnabić je rekla da je ona inicirala dijalog, ali da ona nije od onih kojima, kako je rekla, stranci treba da govore šta da radi.

"Ja nisam ona koja sluša strance u smislu da mi oni izdaju naredbe, za mene su stranci važni partneri, prema njima se ponašam sa uvažavanjem, posebno sa onima koji poštuju suverenitet Srbije, još više sa onima koji poštuju i njen teritorijalni integritet", naglasila je Brnabić.

Ona je dodala da se na današnjem sastanku ambasadori nisu javili za reč, već da su bili prisutni u svojstvu gosta.

Govoreći o kritikama lidera Novog DŠ-a Miloša Jovanovića povodom toga što je sastanku prisustvovao ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kristofer Hil, istakla je da je time pokazao zavidan stepen ciničnosti i licemerja jer je on u koaliciji sa Srbijom protiv nasilja čiji su članovi, kako je rekla, molili za rezoluciju Evropskog parlamenta koja, kako kaže, eksplicitno traži ukidanje suvereniteta Srbije.

Istakla je da je opozicija daleko veću pažnju posvetila Evropskom, nego našem parlamentu, kao i da su čak i tokom današnjeg sastanka u Narodnoj skupštini, neki opozicionari bili u nemačkom Bundestagu.

"To im je bilo važnije od razgovora sa poslanicima u srpskom parlamentu, predsednicom parlamenta i organizacijama civilnog društva oko izbornih uslova", rekla je Brnabić.

Navela je i da opozicija "slepo sluša" stavove evroparlamentaraca, i podsetila da je izvestiteljka za Kosovo Viola fon Kramon više puta rekla da Srbija mora da prizna Kosovo kao nezavisnu državu i da ne sme da mu blokira evropski put i članstvo u UN.

Govoreći o rezoluciji o genocidu u Srebrenici, Brnabić je istakla da je to "strašna stvar" i za sve Srbe, Srbiju, Republiku Srpsku i BiH i da ima mnogo stranaka, uglavnom okupljenih oko koalicije Srbija protiv nasilja, koje su mnogo doprinele tekstu takve rezolucije i da se to koristi kao pritisak na srpski narod.

"I vi imate snage u Srbiji koje otvore širom vrata da ta tema nastavlja da bude zloupotrebljavana od različitih stranih sila za pritisak na srpski narod", zaključila je Brnabić.

