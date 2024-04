'BRAVO, KRETENI' Vladanka brutalno odgovorila opoziciji zbog sastanka sa šiptarskim lobistom Rotom

Šefica Informativne službe Srpske napredne stranke Vladanka Malović brutalno je odgovorila opoziciji koja se sastala sa predsednikom Odbora za spoljne poslove nemačkog Bundestaga Mihaelom Rotom.

Vladanka Malović poručila je na svom Threads nalogu opoziciji da su kreteni, jer pljuju po svojoj državi i piju sa šiptarskim lobistom Rotom.

Rot je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa perjanicama Dragana Đilasa - Borkom Stefanovićem, Pavlom Grbovićem, Radomirom Lazovićem i Natanom Albaharijem.

Ovaj deo opozicije ne preza ni od čega, pa ni od sastanka sa Rotom, iako je Nemačka glavni pokretač rezolucije o navodnom genocidu u Srebrenici o kojoj će se raspravljati 17. aprila na zatvorenom sastanku u UN-u.

Хвала вам на посети, драги пријатељи!

Thanks to @BorkoStef, @PavleGrbovic + Radomir Lazović for strong commitment to democracy+rule of law in Serbia.

🇩🇪Bundestag expects swift+full implementation of @osce_odihr recommendations. Next elections in 🇷🇸 must be fair + free! pic.twitter.com/4Tt6hblv52