'UZNEMIRENI SU I SRBI I BOŠNJACI' Vučić o incidentima u Novom Pazaru: 21 kamion ušao deo u Šestovo, deo naseljen Srbima

Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da su se incidenti u Novom Pazaru desili kada je završen Ramazanski post, kada je 21 kamion ušao u Srbima naseljen deo Novog Pazara, u Šestovo.

- Za ljude koji ne znaju šta se dogodilo, kad je završen Ramazanski post, dogodili su se incidenti gde je 21 kamion i šleperi ušao u srpski, Srbima naseljeni deo Novog Pazara, Šestovo. I bilo je vrlo ružno, bilo je bacanje baklji i prema kasarni u Pazaru i tako dalje. Srbi su uznemireni, ali su uznemireni i Bošnjaci. I da budem sasvim otvoren, ni Srbima nije bilo najpametnije to što smo kao narod prećutali da se to dešavalo za Badnji dan, kada je pravljen vatromet najveći ikada u Novom Pazaru, pa su neki smislili da je ovo odgovor, ali nikada Srbi nisu išli u Bošnjačka naselja - rekao je on i dodao:

- Ali svejedno, i Bošnjaci i Srbi su naši građani i ići ću sa svojim bošnjačkim prijateljima, sa komšijama, da razgovaram i sa jednima i sa drugima. Za nas mir nema cenu i jedne i druge moramo da razumemo, da je Srbija naša zajednička kuća, da zajednički moramo da živimo, da radimo, gradimo, da poštujemo jedne druge i praznike jednih i drugih i to moramo da uradimo pre Vaskrsa, da nam se ne bi ponovilo ovo što nam se dogodilo sad za Bajram.

