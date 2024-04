Pantić Pilja: Upućena pisma svim delegacijama da ponovo razmotre prijem takozvanog Kosova u Savet Evrope

Šefica srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (PSSE) Biljana Pantić Pilja rekla je danas da je uputila pisma svim šefovima delegacija u toj instituciji sa molbom da još jednom razmotre predlog za prijem tzv. Kosova u Savet Evrope uoči predstojeće rasprave o tom pitanju pred PSSE.

Pilja je rekla da će srpska delagacija u utorak još jednom podsetiti da Priština nije formirala ZSO i da nije rešila problem ekspropijacije zemljišta, ali da će ukazati i na bezbedonosnu situaciju na KiM i to predstavtii kao protivargument.

Ona je dodala da se po statutu same organizacije, ukoliko se tzv. Kosovo primi u SE, krše dva člana.

"Članom 3. i članom 4. je predviđeno da svaka evropska država može postati članica organizacije. Tu je problem, jer tzv. Kosovo nije evropska država, postoji jasno Rezolucija UN 1244 i postoje zemlje koje su članice SE i ne priznaju tzv. Kosovo kao nezavisnu državu i tu se odmah opovrgava član 3", objašnjava Pilja.

Dodaje da član 4. kaže da svaka evropska država u kojoj vladaju vladavina prava i gde se poštuju ljudska i manjska prava i sloboda, treba da postane članica.

"O kojim mi pravima pričamo, kada imate problem srpskog stanovništva koje preživljava istrebljenje na teritotiji KiM pod režimom Aljbina Kurtija", naglasila je ona.

Ona je za Tanjug precizirala da je pisma uputila predstavnicima zemalja koje su priznale i koje nisu priznale tzv. Kosovo.

"Nije ono uniformisano pismo, nego za svakog je namenski i molila sam da ostanu dosledni pri međunarodnom pravu, da ne krše norme međunarodnog prava, a pre svega sam i skrenula pažnju na obavezu Prištine iz Briselskog sporazuma o ZSO'', rekla je Pilja.

Ona je dodala da je u pismu upozorila da ako tzv. Kosovo uđe u SE bez osnivanja ZSO, da postoji opasnost da ZSO nikada neće ni biti osnovana, što bi uticalo i na dalji dijalog Beograda i Prištine i naravno srpskog stanovništva na KiM.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je poslao pisma evropskim liderima, nemačkom kancelaru Olafu Šolcu i francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, a Pilja je rekla da je to važno jer sledi sastanak Komiteta ministara SE na kojem sredinom maja treba da se donese oi konačna odluka o prijemu Prištine.

Ona je objasnila da je to sledeći korak i da veruje da će predsednik Vučić na taj način da iskoristi sve svoje kontakte kako bi uticao na evropske zvaničnike.

"Poenta svega toga je sledeći korak, Komitet ministara, gde postoje neke šanse i takođe verujem da je predsednik Vučić izvestio podrobnije. U svakom slučaju verujem da i on zbog svojih prijateljskih i ličnih kontakata moći će da utiče na neke od evropskih zvaničnika sigurno. Da nam to bude od pomoći pred predstojeći Komitet ministara i da se to možda čak i ne nađe na dnevnom redu", istakla je Pilja.

Kandidatura tzv. Kosova za članstvo u SE prihvaćena je na sednici aprila prošle godine.

Tada je kandidaturu Prištine podržalo 33 od ukupno 46 država članica SE.

Sedam zemalja bilo je protiv, pet uzdržano, dok samo jedna nije glasala.

Krajem marta ove godine, Politički komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope dao je Prištini zeleno svetlo za punopravno članstvo u toj međunarodnoj organizaciji.

Sa 31 glasom za, četiri protiv i jednim uzdržanim, Komitet je odobrio mišljenje izvestioca za tzv. Kosovo Dore Bakojani, koja je preporučila Savetu Evrope da pozove Prištinu da postane članica, bez dodatnih preduslova.

Sledeći korak biće glasanje o izveštaju pred Parlamentarnom skupštinom u punom sastavu, u utorak, 16. aprila.

Konačnu odluku o prijemu tzv. Kosova u Savet Evrope donosi Komitet ministara na sednici koja bi trebalo da bude održana od 16. do 17. maja u Strazburu.