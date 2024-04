KOSOVSKI SPECIJALCI PRETUKLI SRBINA! Završio sa kopčama, menjali su se dok su ga tukli

Pripadnici kosovske specijalne jedinice pretukli su u subotu Srbina Vlada Babudovca iz sela Bube kod Zubinog Potoka i naneli mu povrede na glavi i telu zbog čega ima 15 šavova.

Babudovac je ispričao da su ga specijalci pretukli "na pravdi Boga" i da sada strahuje da će ga opet maltretirati. Kako ističe, sve se desilo dok je išao do druga.

- Tu mi je selo blizu, gore, gde se to desilo. Krenuo sam kod druga da mu odnesem deo koji treba da mi zameni na traktoru. Sreo sam se sa njima kada sam pošao ka njegovoj kući. Tu su me zaustavili, legitimisali, pretresli mi kola i tražili dokumenta. Dao sam im srpska dokumenta, tražili su mi kosovsku ličnu kartu, rekao sam im da nemam. Nisam im je dao a imao sam kosovsku ličnu kartu, jer mi je automobil registrovan na srpske tablice. Zato sam im rekao da nemam. Tu su me maltretirali u vezi majice jer sam imao majicu sa natpisom: 'Svaka bi fukara da ubije vuka' na kojoj se i vidi lik vuka, a to nije provokacija. Rekao sam im da to nije ništa - naglasio je.

- Pošto su me pustili, odneo sam taj deo kod druga, popili smo po jedno piće, a onda otišao sam na drugu stranu kod brata od strica koji drži kafanu. To je u drugom selu, ali je blizu, jer me je zvao preko dana da uzmem njegovo dete. Rekao sam mu: 'Proveri jesu li otišli ovi gore, da ne idem na njih, jer su me sad pretresali'. On mi je rekao da su blizu i da sačekam dok ne odu, kako ne bih imao problema - ispričao je Babudovac.

Kako je istakao, oko 20.20 časova krenuo je prema kafani, nakon čega su ga specijalci opet zaustavili.

- Tu su me izveli iz kola, opet me pretresali i pitali me: 'Koga pratiš, koga čekaš?'. Odgovorio sam im da nikoga ne pratim, da sam pošao u kafanu kod brata da uzmem bratanca da ga povezem. Opet su me pitali: 'Koga pratiš?'. Uzeli su mi telefon, gledali listu poziva, ništa nisu mogli da nađu. Čuo sam se sa ujakom, sve su bili normalni pozivi, nisam zvao nikog sumnjivog, oni su možda pomislili da nešto švercujem i da nekog pratim. Tu su mi uzeli telefon, gledali slike, tražili, pa su naišli na sliku gde imam uslikanu kosovsku ličnu kartu, pa su mi rekli: 'Koga lažeš da nemaš kosovsku ličnu kartu, jesi li ovo ti?'. Odgovorio sam da jesam, onda su mi preturali po torbici i našli kosovsku ličnu kartu. Pa su me pitali: 'Što je nisi dao?'. Objasnio sam im da to nisam uradio iz straha jer nemam registrovano vozilo na kosovske tablice, već na srpske, pa sam dao srpska dokumenta - kazao je Vlade.

U tom trenutku na jednoj Telegram grupi stigao je komentar, a policajci su videli poruku.

- Jedan od korisnika koji isto prati tu stranicu, a ima ih na hiljade, napisao je: 'Kosovo je Srbija' i oni su to pročitali. Onda je krenulo sa pitanjima: 'Šta pratiš ovo, je li Kosovo Srbija', pa su počeli da me biju. Tu su me bili, jedan od njih me je opsovao i uzeo pištolj, repetirao. Držali su mi ga na slepoočnicu, drugi je odmahnuo rukom i počeo da kolegi da se dere što je uzeo pištolj. Tu su me nečim udarili od pozadi, imam osam ili devet kopči i kod usne imam četiri kopče. Četvorica su me bila. Menjali su se, nisu svi odjednom - naglasio je.

Posle napada, Babudovac je otišao kod lekara gde su ga pregledali, zašili mu povrede sa oko 15 kopči i snimili mu glavu. Kako dodaje, sve je prijavio danas u policijskoj stanici.

- Danas sam bio u Policijskoj stanici u Zubinom Potoku da prijavim slučaj i dao sam izjavu. Rekli su mi da će me narednih dana kontaktirati iz Policijskog inspektorata. Za sebe se ne plašim, ali strepim zbog svoje porodice. Ovde živim i ne bih želeo da imam probleme, da me maltretiraju kasnije - poručio je Babudovac.

