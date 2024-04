VUČIĆ: Suprotstavićemo se u Njujorku snažnije nego što misle! Glavna bitka u Savetu Evrope 16. maja! Izbor nove vlade u narednih 15 dana

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da nam nisu veliki izgledi po pitanju rezolucije o Srebrenici u UN jer protiv sebe imamo najdominantnije svetske sile sa Zapada i poručio da ćemo se boriti.

- Ja mislim da je za ljude u Srbiji od presudnog značaja da mi uradimo svoj posao, ono što možemo da se borimo. Nama izgledi nisu veliki, protiv sebe imamo najdominantnije svetske sile sa Zapada i nema tu mnogo šta da se krije. Oni su, kad je reč o rezoluciji za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, svi sponzori te rezolucije - 17 zemalja, sa izuzetkom Novog Zelanda i Čilea - rekao je Vučić za Javni servis.

Kaže da su glavni kosponzori Ruanda i Nemačka.

- Dakle, sve ostalo su zemlje, od SAD, Italije, Francuske, najrazvijenijih zemalja Zapada rekli da će se boriti za tu rezoluciju. Da, mi smo dobili zvaničan stav da će da lobiraju i da će da se bore za tu rezoluciju - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da im je u istom razgovoru rekao da nije ni očekivao drugačije i odgovorio - kakvog junaka imate protiv sebe i moraćete da se borite, pošto i mi mislimo da se borimo.

- Ovo sam naravno metaforično i pod navodnicima rekao, ali pod junakom sam podrazumevao našu zemlju, a tu nema metafore, to je istina. I suprostavićemo im se snažnije nego što misle - rekao je Vučić.

VLADA FORMIRANJE - Verujem da će u narednih 10 do 15 dana da bude izabrana nova vlada, pre majskih praznika i da sa novom vladom dočekamo veliki sabor sa Republikom Srpskom - izjavio je Vučić.

Po pitanju Saveta Evrope kaže da je najsmešnije u njihovim obrazloženjima da je sve to normalan proces.

- To je normalan proces, to piše negde, pa tamo negde piše da je Zajednica srpskih opština morala biti formirana pre 11 godina. Vi ste mi, svi evropski lideri i Šolc i Makron i Meloni rekli da ne moramo ništa da uradimo dok se ne formira ZSO, pa ste to zaboravili - naveo je Vučić.

Izrazio je uverenje da tu ipak postoji šansa da, zahvaljujući francuskom zalaganju, se razmisli o odlaganju i o nekim drugim stvarima.

- Ali, videćemo. U svakom slučaju to neće biti jednostavno. Mi smo poslali mnogo papira, mnogo zvaničnih pisama, mnogo upustava našim DKP-ima, mnogo objašnjenja na različite adrese. Nastavićemo to da radimo - rekao je Vučić.

O Savetu Evrope Kad je reč o ulasku tzv. Kosova u Savet Evrope, može se desiti da se zalaganjem Francuske to odgodi. Vučić je podsetio i na obećanja iz EU da se ništa od neće desiti dok se ne osnuje ZSO, ali su na to sad "zaboravili".

"Nikoga mi nismo napali, ali šta ih briga"

Predsednik Vučić je ukazao na jutrošnje natpise u medijima u regionu i to da je neobično to, potpuno "kopi-pejst", da svi objavljuju tekstove o Srbiji i kupovini "rafala" a kad je to uradila Hrvatska nikom ništa nije bilo čudno.

Partneri i prijatelji - Ne možete nazvati prijateljima one koji komadaju našu teritoriju, nikome ništa loše nismo rekli niti uradili, ali da ljudi znaju da je dobro napraviti razliku - da znamo ko nam dolazi na slavu i kome idemo na slavu - naveo je Vučić.

"To su naši interesi: Putujem u Mostar, u BiH, partnersku zemlju"

- To su naši interesi - rekao je Vučić komentarišući današnji prvi let Er Srbije za Mostar, grad u koji i on danas ide gde će ga tamo dočekati lokalno rukovodstvo.

- Za nas dobra linija, dobra za razvoj partnerskih ekonomskih odnosa, važna je i za njih - kazao je Vučić naglašavajući da danas ide u Mostar, u partnersku zemlju.

Penzije i plate

- Što se tiče penzija i plata, ljudi ne moraju da brinu, pa ćemo pre kraja godine razmišljati i o povećanju, brine nas povećanje cena nafte - kazao je Vučić.

Prolećno zasedanje Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope

Naime, u Strazburu počinje prolećno zasedanje Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope na kome će se, između ostalog, voditi debata o zahtevu tzv. Kosova za članstvo.

Predsednik Vučić napisao je pisma svim članicama Saveta Evrope i pozvao ih da još jednom razmisle o prijemu tzv. Kosova. Pisao je i predsedniku Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija i razgovarao sa njim o rezoluciji o Srebrenici.

- Svi koji gaze ustavni poredak Srbije, za to će odgovarati - kaže Vučić.

"Posebno sam ukazao na trik kojim će se služiti 10. maja kada će poslati nacrt ZSO u tobožnji ustavni sud na ocenu ustavnosti, posle kojeg naravno ništa neće uraditi, ne bi li nekome zamazali oči i obezbedili glas u Savetu Evrope", rekao je predsednik Vučić.

Istakao je da će Srbija nastaviti da se bori, kao i da je o tome razgovarao i sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, koji je imao razgovore juče i prekjuče sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom.

“Mi ćemo se držati ne samo međunarodno javno-pravnih normi, već ćemo se boriti do poslednjeg trenutka za istinu i pravdu", rekao je Vučić.