Ministar u Vladi Srbije Đorđe Milićević kaže da je praktično deportovan iz Hrvatske kada je pokušao da poseti memorijalni centar u Jasenovcu.

- Suština jučerašnje posete je bila, ja imam i zvaničan dokument, moja obaveza je shodno poslu koji obavljam bila da razgovaram sa predstavnicima Mesne zajednice Paklenica, sa predstavnicima KUD i to samo o pomoći radi unapređenja života u lokalnoj zajednici. Dakle nikakva mešanja u unutrašnje političke prilike, nikakva mešanja, nikakvi politički pamfleti - rekao je Milićević.

Kako je dodao, tema je bila kako pomoći našim sunarodnicima kojih je nekada bilo više od 90 odsto u Novskoj, a danas ima samo 12 porodica.

- Definisali smo određene ciljeve, šta je to što možemo da uradimo i ubeđen sam da ćemo to realizovati. Nakon toga smo se uputili ka memorijalnom centru Jasenovac, koji je udaljen četiri kilometra. Kao čovek i Srbin sam hteo da odem i upalim sveće. Pojavilo se pet policijskih automobila i rekli su mi da se moja poseta tu završava i da moram da se vratim na granični prelaz Bajakovo ili će me oni do tamo otpratiti - istakao je Milićević.

On navodi da je on praktično deportovan iz Hrvatske.

- Rekao sam i da mi želimo tamo da položimo cveće i upalimo sveće, bez kamera, izjava, da se poklonim srpskim žrtvama. Rečeno mi je da su dobili "naredbu sa vrha". Pitao šta to tačno znači. Čak mi je bilo onemogućeno pred samim memorijalnim centrom izađem iz kombija kojim sam putovao - dodao je Milićević.

On je dodao da se nije osećao kao štićena ličnost.

- Svakako ću doći u memorijalni centar, svakako ću posetiti Jasenovac - istakao je ministar.

Politički analitičar Branko Radun kaže da Hrvatska godina pokušava da prikrije, odnosno da zamaskira taj zločin.

- To ne može da se sakrije, Jasenovac je mapiran kao mesto stradanja, ali nije precizirano ko je stradao - istakao je Radun.

