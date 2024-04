Petković: Ako bi Kosovo postalo članica SE, ZSO nikada ne bi bila formirana

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je da je državno rukovodstvo Srbije učinilo sve da u snažnoj diplomatskoj ofanzivi ukaže na kršenje svih uslova i principa kada je reč o zahtevu Kosova za članstvo u Savetu Evrope.

Petković je na TV Informer, odgovarajući na pitanje da li je danas sudbonosni dan s obzirom da će se u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope glasati o zahtevu Kosova, kazao da se srpski narod na Kosovu bori gotovo svakoga dana.

"To činimo i mi ovde u Beogradu, naročito predsednik Aleksandar Vučić. U tom smislu svaki dan je sudbonosan jer se svakoga dana borimo za opstanak našeg naroda", kazao je.

Podsetio je da je i današnje glasanje savetodavnog karaktera jer glasa Parlamentarna skupština SE te da odluka nije obavezujuća, već je vrsta mišljenja koja se upućuje za mesec dana Komitetu ministara.

"Sve naše snage će biti usmerene ka vladama. Pored pisama koje je predsednik Vučić poslao predsednicima, mi smo pripremili i non pejpere, analize, grafikone, ukazujući apsolutno na sve ono što je prekršeno kada je reč o principima saveta Evrope. Cela ova procedura i zahtev zapada ili onih koji su mentori kosovske nezavisnosti je bez osnova, reč je o presdedanu, to moramo da istaknemo", naglasio je direktor vladine Kancelarije.

Kako ukazuje, u izveštaju Dore Bakojani se navodi koji su uslovi za prijem Kosova u savet Evrope.

U tom smislu navodi da nije uslov bio samo vraćanje zemljišta manastiru Dečani.

"I to je predstavljeno kao ustupak, a tu se radi o odluci Ustavnog suda, njihovog Ustavnog suda i pritom je ta odluka doneta na političkom nivou. Svi su to pohvalili kao Bog zna kakav ustupak Kurtija. Zapravo i ta odluka pokazuje da nema nikakve vladavine prava i doneta je od strane potpuno nenadležnog organa - Vlade Kosova", kazao je Petković.

Dodao je da su druga dva obavezna uslova formiranje Zajednice srpskih opština i da se prekine sa otimanjem imovine i nelegalnom eksproprijacijom na severu Kosova.

"Umesto da se ide sa ta tri zahteva, sve je to pogaženo. Iz perspektive Zapada, radi se o tome da im je malo neprijatno da se po prvi put u Savet Evrope ugurava teritorijalna jedinica republike Srbije. Do sada je svaki put bila država ta koja je postajala članica i to jednoglasnim glasanjem. A ovde sada imate toliko kršenja principa u jednoj od najstarijih evropskih organizacija. Urušavaju smisao Saveta Evrope pokušavajući da uguraju Kosovo na silu iako tamo ne postoji nikakva vladavina prava“, naglasio je Petković.

Dodaje da je jasno šta je opredelilo Kosovo za ulazak u Savet Evrope, a to je sila i bahatost Zapada koji guraju Prištinu.

„Aljbin Kurti proteruje Srbe i vodi antisrpsku i srbomrzačku retoriku i politiku koja ostavlja takve posledice i širi se na razne ekstremiste koji napadaju srpski narod. Kosovska policija i srpski specijalci iživljavaju se na severu nad srpskim narodom i zagorčavaju im život. Kad bih vam obrazlagao sa kakvim se svim problemima Srbi suočavaju na KiM, ostao bih ovde tri dana. Posebno kad je u pitanju institucionalno nasilje, na koji način su organizvali ove izbore i izabrali ova četiri gaulajtera da budu na čelu opština sa srpskom većinom. I ono malo Albanaca glasalo je sa prisustvom dugih cevi. Tamo imate četiri lažna gradonačelnika izabrana sa 200 glasova, gde nije bilo poštovanja prava Srba i nije se reflektovala njihova politička volja. Ništa nije ispoštovano. Da stvar bude gora, napisali su neko administrativno uputstvo za smenu gradonačelnika, sa idejom da ispradne da Kurti jeste za smenu. A jasno je da te uslove niko ne može da ispoštuje i cilj je da gaulajeri ostanu još godinu dana kršeći sva prava Srba. Čak 15 odsto Srba je napustilo sever, sad nema ni ko da glasa. Ideja je osvajanje severa KiM“, poručio je Petković.

Direktor Kancelarije za KiM naglasio je da Kurtijevi policajci hapse Srbe bez ikakvog razloga.

„Koriste njihove tužioce i sudije, prebijaju Srbe, hapse ih jer im stiže poruka na telefonu: „Kosovo je Srbija“, upucali su našu decu na Badnji dan jer su nosili Badnje drvo i čuvali našu tradiciju. Hoće li sad hapsiti i tu decu, kao Srećka Sofronijevića koji je primio metak jer je branio svoj kućni prag 2021. godine. Šta su nam sve radili, to je ono što jasno pokazuje da Kosovo nema pravo da bude članica Saveta Evrope jer nije država. Istovremeno, ono to ne može biti ni ako se pozabavimo pitanjem demokratije koja ne postoji na KiM, jer su Srbi izloženi progonima svakog dana. Otimaju nam hramove, ispisuju nam grafite mržnje na zidove crkava, čekićaju nam manastire i groblja, hoće da povežu deo Kosovske Mitrovice sa albanskim delom i preoravaju srpsko groblje. Nema toga što se nije desilo Srbima od dolaska Kurtija na vlast. Sve što se radi, radi se na silu. Žuri se Zapadu da ispune svoju agendu, jer ne znaju šta će biti posle izbora“, istakao je Petković.

Ističe da je Beograd učinio sve što je u njegovoj moći da se spreči da postane Kosovo postane članica Saveta Evrope naglašavajući da su naročito pojasnili i ukazali na to da će u petak biti 11 godina od kada je potpisan Briselski sporazum, a Priština preuzela obavezu formiranja ZSO.

"Ako je ZSO nekakav uslov Zapada da bi primili Kosovo u Savet Evrope, od toga da je nekakav potprijemni uslov nema ništa - ili jeste ili nije. Ako bi Kosovo postalo članica SE, ZSO nikada ne bi bila formirana, pokazalo bi se da je Kosovo nagrađeno jer nije formirana ZSO. Njima se SE daje na tacni kao nagrada zbog neformiranja ZSO, napada na Srbe, što čine sve da proteraju srpski narod sa vekovnih ognjišta", kazao je Petković.

Navodi da Kosovo ništa nije izgubilo od kada su mu uvedene sankcije, već čak i obrnuto - dobili su viznu liberalizaciju, unapređen status u Parlamentarnoj skupštini Natoa i nema tog međunarodnog sastanka i foruma gde njihovi predstavnici nisu učestvovali sa najvišim zvaničnicima EU.

"Kosovo je njihovo čedo, Zapad ne želi da pokaže da je Kosovo neuspešan projekat, kažu da Kurti neće da ih sluša, ali oni guraju agendu koja između ostalog ima za cilj da se oslabi Srbija", navodi Petković i ističe da u ovom trenutku Srbija vodi dve diplomatske bitke - da spreči članstvo Kosova u SE i da ne prođe rezolucija o Srebrenici.

Kada je reč o rezoluciji o Srebrenici, Petković kaže da će ići nešto teže.

"Ne znam da li ćemo uspeti tu da pobedimo, ali pokazaćemo da se jedna mala zemlja bori da sačuva principe međunarodnog prava i istinu. Jedna mala zemlja brani principe međunarodnog prava, svih država jer ukoliko ne poštujemo međunarodno pravo, ukoliko se gazi od strane onih koji su silni i moćni, postavlja se pitanje u kom pravcu će ići svet, a vidimo da ide u pravcu haosa sa svim ratovima, a to je sve zbog toga što neko želi da iskoristi međunarodno pravo zbog svojih nacionalnih, globalnih ciljeva", naveo je.

Dodaje da postoji situacija da oni koji se zalažu za međunarodno pravo pokazuju dvostruke aršine, s jedne strane pogazili su teriorijalni integritet Srbije, a s druge strane se istim žarom bore za teritorijalni integritet Ukrajine.

"Nemojte nama da pričate, znamo koliko ste licemerni. Mi činimo apsolutno sve da sačuvamo mir, naše ljude na KiM, a to nije lako kada od 1999. nemate ni vojsku, ni policiju. Nama je ostao jedino dijalog kao način borbe u smislu očuvanja srpskog naroda na KiM, uspeli smo da izmestimo pritiske za sto. Dijalog je važan da sačuvamo mir, a sve ove godine su nam dale priliku da razvijamo zemlju. Zato uvek prihvatamo dijalog, pravde na KiM nema", poručio je.

U kontaktu smo sa advokatom i porodicom Srećka Sofronijevića

Na pitanje kako je uhapšeni Srećko Sofronijević, Petković je naveo da je svaki dan u kontaktu sa njegovim advokatom i porodicom.

„U kontaktu smo sa advokatima svih naših Srba uhapšenih na pravdi Boga. Obezbeđujemo im advokata i dajemo finansijska sredstva za odbranu naših ljudi. Srećko ima dvoje divno vaspitane dece, živi u centru Zvečana sa svojom suprugom. Stalno sam u kontaktu sa njima. To je divna, čestita porodica. Govore kako su ga jurili i tražili ne znam zbog čega, a on je sve vreme bio u svojoj kući u centru Zvečana na KiM. Diže vam se kosa na glavi kad slušate te laži“, naglasio je Petković.

žIstakao je da se sa sličnim poteškoćama sreću i u Briselu slušajući prištinsku stranu kako laže.

„Kurti i njegovi saradnici govore u nekakvim intervjuima da se spremamo na invaziju, kako smo faktor nestabilnosti, da je Vučić mali Putin koji širi krizu. Mi to nikad nećemo biti niti bi hteli da budemo faktor nestabilnosti. Hoćemo kompromis jer je to spas za Srbe na KiM. Ali reč kompromis je zabranjena u Prištini jer tamo napadaju Srbe svaki dan. Ti naši ljudi ne znaju kako će doživeti nov dan“, naglasio je.

Na pitanje kako je prebijeni Vladan Stevanović, Petković je rekao da je to Srbin pretučen na pravdi Boga.

„Ima 15 kopči. Svi iz Zubinog potoka kažu da je divan čovek koji mrava nije zgazio. Napadaju naše ljude i obračunavaju se sa njima. Oni misle da će ubiti u narodu njihovu volju i želju da ne odustanu od Srbije. Srbi pak, i dalje gledaju Vučića kao svog jedinog predsednika, uprkos torturi koju doživljavaju“, rekao je Petković.

Direktor KiM naglasio je da prištinski režim proganja i povratnike, ljude koji su se vratili da žive i obnove ruševine svojih kuća.

„Koliko smo samo puta u Briselu tražili da se donesu zakoni koji će obezbediti uslove za povratak naših ljudi. Umesto toga, prave se liste za odstrel Srba za hapšenje kako bi im se poslala poruka da se nikad ne vrate i ne dolaze da obilaze svoju imovinu jer vide šta se dešava sa njihovim komšijama. Srbi nekoliko puta godišnje prelaze administativnu liniju pokušavajući da obiđu svoja imanja, a onda kad nekom Albancu padne na pamet da hoće da kupi njihovu kuću, ako oni neće da prodaju, ti Albanci dolaze, prijavljuju te Srbe za neke navode ratne zločine, samo da bi im oteli kuće. Šteta je već napravljena, Srbi su uhapšeni“, kazao je.

Poručio je da se od 1999. godine do dana danas, manje od dva posto Srba vratilo se na svoja ognjišta.

„Da li to opredeljuje Kosovo za Savet Evrope. Za dva dana nastavljam razgovore u Briselu, idem sa svojim timom, finansijkim stručnjacima. Ovo je peti sastanak na koji dolazimo da bi pronašli rešenje za dinar. Kurti je zabranio dinar, zabranio ljudima da rade, žive. Niko se na to ne obazire. Krenuli smo razgovore o statutu ZSO. U momentu u Briselu kad su naši ljudi pokrenuli te razgovore, o radu statuta ZSO, sporazumima je određeno koji su ciljevi, nadležnosti, kad smo u sve to ušli, Kurti je video da idemo u pravcu konačnog rešavanja i pitanja statuta, krenuo je u najteži potez da ukine dinar i dovede u pitanje opstanak svih naših institucija. Iako se trudimo na sve načine da sve naše institucije rade, činimo sve da uspemo da zadržimo naš narod i sačuvamo ih“, naglasio je on.

Srbija nastavlja borbu u SE i UN

Petković poručuje da će Srbija nastaviti borbu i u Savetu Evrope i u Generalnoj skupštini UN.

"Sve se dešava paralelno i podjednako moramo da usmerimo snage i da se borimo. Kakav će biti ishod u Savetu Evrope, ne bih da govorim unapred, ali iznenadiće se mnogi kada vide koliko je odlučna mala Srbija da odbrani principe, neće biti lako jer su na njihovoj strani moćni, ali na našoj strani su istina i pravda", kazao je.

Ističe da će Beograd pokazati svima da se bori, da ne odustaje, da to radi i u Briselu i na svakom drugom mestu.

"Pokazaćemo im da se borimo za svakog Srbina, za svaku majku, dete, Kurti čini sve da protera naš narod, učinićemo sve da s jedne strane sačuvamo mir, a da s druge strane jasno pokažemo i pokazujemo koje su naše crvene linije", kazao je direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju.