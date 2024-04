PALMA: Srbija od međunarodne zajednice traži samo da realizuje dokumenta koja je sama pisala i usvojila. Srbija će savladati i ove nepravde

Srbija će savladati i ove nepravde koje nam se ovih dana dešavaju, a to su glasanje o prijemu takozvanog nezavisnog Kosova u Savetu Evrope i o Rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj Skupštini Ujedinjenih nacija, rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

- Velike sile ne poštuju međunarodno pravo i sve odluke se donose dizanjem ruku, a ne po međunarodnom pravu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić se dobro bore i daju sve od sebe da zaštite državne i nacionalne interese Srbije. Srbija traži od međunarodne zajednice da realizuje dokumenta čiji su tekst oni pisali, kao što su Rezolucija 1244, Dejtonski sporazum i Briselski sporazum. Poštujte dokumenta koje ste vi napisali i usvojili, ništa više od toga - poručio je Marković gostujući na TV Informer.

- Srbija u Briselu ne pregovara sa Kurtijem, Srbija u Briselu pregovara sa SAD, Nemačkom, Francuskom i Velikom Britanijom, odnosno sa državama koje su bombardovale našu zemlju 1999. godine i koje na sve načine žele da opravdaju taj zločin nad našom zemljom i našim narodom. Ali oni moraju da znaju da Srbija nikada neće priznati takozvano nezavisno Kosovo. Kada vam neko nešto otme, to kad tad može da se vrati, ali kada nekome nešto poklonite onda je ta priča završena, a to se u slučaju Kosova i Metohije neće desiti - istakao je Marković.

- Ja nisam čuo da je neko iz opozicije u Srbiji rekao bilo koju reč na temu glasanja o prijemu takozvanog nezavisnog Kosova u Savetu Evrope ili o Rezoluciji o Srebrenici koja se priprema u Generalnoj Skupštini Ujedinjenih nacija, a nisu rekli zato što se radi o partijama koje su potpisale da je u Srebrenici bio genocid i zato što se radi o partijama koje bi priznale takozvano nezavisno Kosovo. I svaka čast Vuku Jeremiću, koga sada opozicija napada, što se ponudio da pomogne svojoj državi kada ima problem. To je opozicija. Ovi drugi iz opozicije umesto da brane svoju državu odlaze u Evropski parlament i lažu o Srbiji - izjavio je Marković.

ZA VREME DANAŠNJE VLASTI BEOGRAD SVAKE GODINE IZGLEDA SVE BOLJE I BOLJE, A ZA VREME KADA JE DANAŠNJA OPOZICIJA BILA VLAST BEOGRAD JE SVAKE GODINE IZGLEDAO SVE GORE I GORE

- Opredeljenje građana u Beogradu i u celoj Srbiji treba da budu dela, a ne priče. Za vreme aktuelne vlasti Srpske napredne stranke, SPS-a, Jedinstvene Srbije i drugih partija Beograd u poslednjih 10-ak godina svake godine izgleda sve bolje i bolje, a za vreme partija bivših vlasti, koje danas čine opoziciju, Beograd je izgledao svake godine sve gore i gore. Danas ceo svet dolazi u Beograd. Kada sednete u neku baštu u Beogradu na vodi možete čuti od kineskog jezika do evropskih jezika. Ja, pre 10 – ak godina kada idem iz Jagodine i priđem Beogradu, trebalo mi je sat vremena od ulaska u Beograd do Skupštine Srbije, danas je to vreme od 5 do 10 minuta - rekao je predsednik Jedinstvene Srbije i dodao:

- Oni koji se bave politikom treba da se bave argumentima, a ne napadom na porodicu predsednika države i druge porodice, a to danas radi opozicija u Srbiji. Čak ni mafijaši na Siciliji nisu dirali porodice - kazao je Dragan Marković Palma. Drugo, kada bi sada vlast rekla „evo svi lokalni izbori će biti 2. juna“, opozicija bi rekla „ne može 2. juna svi izbori neka bude septembra ili oktobra“. Opoziciji nijedan datum za izbore ne odgovara. Međutim ono što mora da se poštuje to je Ustav Srbije, a Ustav se nije poštovao kada je današnja opozicija bila vlast.

Marković je zamolio da dok gostuje ne bude na ekranu natpis „Srbi su nacisti“, inače to su reči Aide Ćorović koja je deo opozicionog miljea Srbije, rekavši „ako ja taj natpis treba da gledam pola sata u studiju dobijem vrtoglavicu“.