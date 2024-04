VUČIĆ U MOSTARU PORUČIO: Da imamo više iskrenosti u budućnosti u odnosima u regionu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas na otvaranju Sajma privrede u Mostaru da se nada da ćemo imati više iskrenosti u budućnosti, svi jedni prema drugima - u srpsko-hrvatskim i u srpsko-bošnjačkim odnosima.

- Nadam se da ćemo imati više iskrenosti u budućnosti, svi jedni prema drugima i u srpsko-hrvatskim i u srpsko-bošnjačkim, ne bih da govorim o drugim odnosima, jer verujem da zajednički možemo da živimo, da napredujemo još mnogo brže. I mislim da nismo loši od svih drugih koji bi na kraju krajeva da nam budu i tutori i mentori - istakao je Vučić u obraćanju na otvaranju Sajma privrede u Mostaru.

Vučić je rekao da kada govorimo o regionu da nam nije prvi put da se lideri susreću na Sajmu u Mostaru.

- I postala je nekako tradicija da uvek uz tradicionalno gostoprimstvo, gostoljublje naših domaćina, možemo da se družimo, možemo da razgovaramo o svim temama. Onda neretko gledamo ko će koga i kako zagušu, pošto smo naučili ne da radimo zajedno uvek u regionu već kako ćemo jednim protiv drugih da se borimo, a da se to uvek baš ne vidi direktno, da to ni Evropljeni ne vide, da oni ne otkriju, da nam glavni cilj bude da onaj drugi ne uspe mnogo više, nego da svi zajedno uspemo i ja se nadam da ćemo to moći da promenimo - naglasio je Vučić.

Predsednik Vučić je dodao da je imao kratak razgovor sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem.

On je rekao da je juče urađna jedna važnu stvar, uspostavljena redovna linija između Beograda i Mostara.

- Neće to lako ići, ali sam siguran da će za godinu ili dve to biti jedna od najboljih linija koju će Hercegovina da ima sa svetom, ali će to biti jednako važna linija koju će Beograd i Srbija da imaju sa svetom. I zato vam hvala na dobroj računici, racionalnoj odluci, ali rekao bih i pre svega pametnom pristupu za budućnost regiona - naglasio je Vučić.

Zahvalio je svim ljudima koji su u Mostaru domaćini.

- I Hrvatima i Bošnjacima i Srbima naravno. I uveren da u narednom periodu možemo mnogo toga zajednički da izgradimo i pozivam sve kompanije iz Srbije da blisko sarađuju sa kompanijama iz Bosne i Hercegovine, oba entiteta, da blisko sarađuju sa Hrvatskom - poručio je Vučić.

Kako bi zajedničkim radom povećali međusobnu trgovinsku razmenu u korist svih u regionu, dodao je Vučić.

- Što se Srbije tiče, mi ćemo kad god nas pozovete uvek učestvovati, dati svoj doprinos i želeli bismo da saradnja između naših zemalja bude na još višem nivou nego što je to danas - zaključio je Vučić.

Vučić je na početku govora pozdravio Milorada Dodika i Miroslava Lajčaka, koji su bili u prvim redovima na otvaranju sajma.

Dodao je u šali da Lajčaka nisu znali predstavnici sajma kako da predstave.

- Znaju da je nešto iz Evrope, sad šta je - ni on sam ne zna, ali nije ni važno. A ti si primetio Miroslave, deset nas je tapšalo, ali kad sam ja bio najglasniji - morate da radite na imidžu i na ugledu Evrope. Hvala vam na gostoprimstvu, hvala na veoma toplom dočeku - poručio je Vučić.