SINIŠA MALI OŠTRO ODGOVORIO BLISKOM SARADNIKU DRAGANA ĐILASA! Pomenuo francusku sobaricu i šargarepu

Ministar finansija Siniša Mali odgovorio je Dušanu Nikeziću, potpredsedniku Stranke slobode i pravde čiji je lider Dragan Đilas.

- Pretpostavljam da u Srbiji nikada teže nije bilo biti u opoziciji. Morate da se kao francuska sobarica pravite nevešti u razumevanju svih srpskih ekonomskih rezultata, da sporite nesporno, jer sa čim krenuti u kampanju, a da nije urađeno u Srbiji ili je u planu? Lako je bilo 2000. obećavati ekonomski izmučenim građanima Srbije evropsku šargarepu i poslove. I onda, 12 godina sunovrata, šargarepa je odmicala, uzmicali su i investitori, plate su stagnirale na 300 evra, da bismo 2012. došli do ivice bankrota bez para na računu čak i za penzije, koje su, uzgred, jedva premašivale 200 evra. E, baš to je rezultat vlasti današnjih srpskih francuskih sobarica poput potpredsednika SSP-a Dušana Nikezića, koji su Srbiju nakon teških devedesetih do kraja ekonomski devastirali, ali su u isto vreme lično izuzetno profitirali, simboličnih sada već daleko čuvenih Đilasovih 619 miliona evra - objavio je Mali na svom Fejsbuk profilu dodao:

- Vreme neumitno teče, a pare se valjda potrošile. Poslednju bol je opoziciji donela poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Francuskoj, u kojoj je dočekan uz najviše državne počasti, kao ugledan i cenjen državnik, dokle oni nisu nikada, niti će ikada dobaciti.

Mali potom ističe:

- Javni dug je, Nikeziću, nemojte da vas te brige more, nikad stabilniji. Uz sva javna ulaganja kojima smo pokrenuli ekonomski preporod zemlje, a koja danas dostižu sedam odsto BDP-a, javni dug držimo daleko ispod mastrihtske kvote od 60 odsto i na kraju marta je bio na nivou od 47,7 odsto. Uz 4,5 milijardi evra stranih direktnih investicija koliko se slilo samo u jednoj godini u Srbiji, uspeli smo da u protekloj deceniji otvorimo više od 460 fabrika i proizvodnih pogona, da otvorimo oko 500.000 radnih mesta, nezaposlenost sa Vaših 25,9 odsto spustimo na oko devet odsto, a plate sa Vaših 300 evra podignemo na današnjih 820 - dodaje ministar.

