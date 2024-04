Evo koliko je poslanika glasalo za SRAMAN IZVEŠTAJ! Ovo je datum kada će se znati konačna odluka o članstvu tzv. Kosova u Savetu Evrope

Parlamentarna Skupština Saveta Evrope (PS SE) usvojila je večeras nacrt izveštaja izvestioca za tzv. Kosovo u SE Dore Bakojani, u kojem se preporučuje da se tzv. Kosovu odobri da postane član Saveta Evrope. Za prijem tzv. Kosova u Savet Evrope glasao je 131 od 171 prisutnog člana PS SE, 29 je bilo protiv, a 11 uzdržano.

Poslanici su prethodno odbacili amandmane srpske delegacije, kojima je traženo da odluka o prijemu bude odložena, kao i da formiranje ZSO bude uslov za članstvo Prištine.

Glasanje je održano nakon debate u PS SE, tokom koje je šefica srpske delegacije u PS SE Biljana Pantić Pilja oštro kritikovala preporuku za prijem tzv. Kosova i poručila da nagrađivanje Prištine za jednostrane akcije predstavlja presedan koji će otvoriti Pandorinu kutiju, kao i da će Srbija razmotriti da li želi da bude član organizacije koja flagrantno krši međunarodno pravo.

- Odlučili ste da pogazite međunarodno pravo i primite u Savet Evrope nešto što nije država, mimo svih procedura - istakla je Pantić Pilja.

Bakojani je prethodno pozvala PS SE da prihvati njen izveštaj o prijemu Prištine u Savet Evrope i naglasila da se u njenom izveštaju ne zauzima nikakav stav o statusu tzv. Kosova. Predstavnci različitih grupacija u PS SE izneli su tokom rasprave različita mišljenja o prijemu tzv. Kosova. Poslanica Demokratske narodne partije (DNP) Maja Vukićević, koja je i šefica crnogorske delegacije u PS SE, izjavila je u toku rasprave da ona lično neće podržati prijem tzv. Kosova u SE, iako će u crnogorskoj delegaciji biti i glasova za to.



- Mislim da ne pomažemo dijalogu Beograda i Prištine time što se forsira članstvo Kosova u SE - rekla je ona i dodala da ne postoji konsenzus u međunarodnoj zajednici da je Kosovo država.

Prema njenim rečima, nikad u istoriji SE nije se razmatrao zahtev neke teritorije za prijem. Istakla je da mora da se poštuje teritorijalni integritet svih suverenih zemalja i da nema potrebe da se forsira ovaj proces jer bi to moglo imati posledice.

Branislav Borenović iz Bosne i Hercegovine je naglasio da stavljanje pitanje prijema Kosova na agendu u SE pokazuje drastičan primer propasti međunarodnog prava. Istakao je da se ovom procedurom krši suverenitet i teritorijalni integritet članice SE i Ujedinjenih nacija - Srbije.

- Ovo je rekord u kršenju demokratskih principa i međunarodnog prava jer želite da ekspresno, za samo godinu dana omogućite prijem teritorije Kosova i Metohije, unilateralno otcepljene od Srbije, u SE - rekao je on i dodao da ta teritorija nije priznata od polovine sveta.

On je naglasio da Kosovo nije učinilo ništa da ispuni ključne obaveze iz Briselskog dijaloga.

- Postavljate neverovatan i istorijski štetan presedan. Rušite instituciju Saveta Evrope. Pitam vas, da li stvarate nova pravila ovim presedanom? Da li šaljete poruku Kataloniji, Škotskoj, severu Italiji, jućnom Tirolu, Flandriji, delovima Ukrajini, mojoj Republici Srpskoj i BiH, Kipru da je moguće proglasiti jednostrano nezavisnost i postati članica SE? To ćemo to znati od ishoda glasanja, a vreme će reći kakve će to posledice imati - rekao je Borenović i naglasio da će on biti protiv prijema Kosova u SE.

Poslanik grupacije liberala i demokrata u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Julijan Bulaji ocenio je tokom rasprave da je tzv. Kosovo spremno za članstvo u SE. Prema njegovoj oceni, današnja odluka je početna tačka i PS SE očekuje od Kosova da ispuni reforme.

- Kosovo je spremno za članstvo u SE, ali mora da obezbedi zaštitu srpske zajednice - rekao je Bulaji.

Predstavnica Evropske narodne partije Ingjerd Šije rekla je da ta politička grupacija nema jedinstven stav o ovom pitanju, dodajući da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti potvrdio da je spreman da potpiše nacrt statuta ZSO, a da je jasno očekivanje da se to dogodi brzo i bez ikavih odlaganja. Prema njenim rečima, Kosovo će, ako ili kada Kosovo postane članica Saveta Evrope, biti pod procedurom praćenja.

Aleksej Gončarenko iz Ukrajine ocenio je da Kosovo zaslužuje prijem u SE dodavši da "slobodan svet treba da se ujedini". Alen Milon iz Francuske je istakao da je ovo složeno pitanje, da je od ključnog značaja da Kosovo ispuni tražene zahteve, uspostavi ZSO i poštuje prava manjina ie založio se za prijem Kosova u SE. Arta Bilali iz Severne Makedonije ocenila je da bi prijem Kosova bio značajan za region, kao i da bi članstvo Kosova u SE podstaklo dijalog Beograda i Prištine jer bi, kako je navela, postojale dve ravnopravne strane za pregovaračkim stolom. Arben Gaši iz Prištine tvrdi da članstvo u SE za Kosovo nije samo od političkog značaja, već je i priznanje napretka u izgradnji demokratskih institucija.

Tzv. Kosovo je kandidaturu za članstvo podnelo pre dve godine, a prihvaćena je na sednici aprila prošle godine. Nakon usvajanja izveštaja Bakojani, Parlamentarna skupština Saveta Evrope uputiće preporuku za prijem Komitetu ministara spoljnih poslova, koji donosi konačnu odluku i to dvotrećinskom većinom ministara ili ambasadora koji ih predstavljaju i koji su prisutni u trenutku glasanja. Sastanak Komiteta ministara trebalo bi da bude održan od 16. do 17. maja u Strazburu.

