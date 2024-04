ORLIĆ ODGOVORIO ALEKSIĆU: Isti su, gaze principe i istinu, još podlački reže...

Vladimir Orlić, poptredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke, reagovao je na izjavu Miroslava Aleksića, predsednika Narodnog pokreta Srbije, koji je okrivio predsednika Aleksandra Vučića za usvajanje preporuke za prijem tzv. Kosova u Savet Evrope.

- Kakav svet žele bednici koji glasaju za "Kosovo" u SE, pita on? Pa, žele isto kao i on. Isti su. Gaze principe i istinu, još podlački reže: "Za ovo što radimo, kriva je Srbija!" U Aleksićevoj verziji to zvuči: "Kriv je Vučić!" Zato što se Vučić borio? Ili zato što Aleksić nije?

Какав свет желе бедници који гласају за "Косово" у СЕ, пита он? Па, желе исто као и он. Исти су.

Газе принципе и истину, још подлачки реже: "За ово што радимо, крива је Србија!"

У Алексићевој верзији то звучи: "Крив је Вучић!"

Зато што се Вучић борио? Или зато што Алексић није? pic.twitter.com/w3Prc8vwh3 — Др Владимир Орлић (@Vladimir_Orlic) 16. април 2024.

