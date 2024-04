ŠAPIĆ: Konačno smo zauzeli JASAN STAV po pitanju odbrane srpskih nacionalnih interesa! Vučić nazvao stvari PRAVIM IMENOM!

Aleksandar Šapić, predsednik privremenog organa Grada Beograda, poručio je da je nedavno obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, stav koji je naša država zauzela i koraci koje smo preduzeli kada je u pitanju donošenje Rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama i pokušaj da se čitav naš narod okarakteriše kao genocidan, predstavlja prekretnicu našoj državnoj i nacionalnoj politici, jer smo, kako kaže, konačno nazvali stvari pravim imenom i zauzeli jasan stav kada je u pitanju odbrana srpskih nacionalnih interesa.

- Predsednik je izašao sa merama koje ćemo preuzeti i taksativno naveo kakvi će biti potezi naše države. Mislim da je to pravi pristup i jedini način na koji možemo da se odupremo pritiscima sa kojima su naša država i naš narod suočeni - istakao je Šapić komentarišući poteze koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom Rezolucije o Srebrenici u UN i primanju tzv. Kosova u Savet Evrope.

Šapić je naveo da smatra da je Vučićevo nedavno obraćanje jedno od najboljih koje je predsednik imao u poslednje vreme, te da je veoma srećan što je Vučić izašao sa takvim stavom, imenovao stvari onakvim kakve one zaista jesu i definisao kakvi će biti potezi države Srbije.

- Predsednik je rekao: „Tako je kako je, mi ćemo se prilagoditi, borićemo se svim raspoloživim sredstvima“. To je pravi pristup, da ne klonemo duhom, da koristimo sva sredstva koja imamo na raspolaganju, vodeći računa da ćemo prvo sve uraditi i iscrpeti sva moguće opcije pre nego dođe do primene sile ili ne daj Bože do bilo kakvog oružanog sukoba ili rata, jer kad do rata dođe, onda više nema nazad - rekao je Šapić.

On je istakao da smatra da kao narod treba da se suočimo sa izazovima koje su ispred nas, da povučemo određene poteze, a ujedno da budemo i svesni naše veličine i snage, a nažalost i nemogućnosti da u određenim sitacijama uradimo sve što bi smo hteli ili želeli.

- Ono što možemo, to ćemo i uraditi. Imenovaćemo stvari onakvim kakve jesu, zauzećemo stav, raditi na jedinstvu, sagledavati geopolitičku situaciju i čekati pogodan momenat, ali i voditi računa o srpskom nacionalnom interesu, o svom narodu, voditi računa o tome ko su nam zaista prijatelji, razlikovati prijatelje, partnere, saradnike - rekao je Šapić.

Upitan da prokomentariše to što je Vuk Jeremić ponudio pomoć i stavio se na raspolaganje državi Srbiji i srpskom narodu kada su naši nacionalni interesi ugroženi, Šapić je istakao da je taj potez za poštovanje.

- Ja sam sa Vukom Jeremićem imao dosta okršaja u prošlosti, ali njegov potez je za pohvalu. Mislim da na taj način treba da reaguje svaki pravi srpski rodoljub i patriota. Ovakvi izazovi koji su postavljeni pred naš narod nas, na neki način i zbližavaju. Hajde da vidimo šta je ono što nas spaja, šta je ono što je neupitno, a nakon toga ćemo na lakši način da rešimo i nesuglasice koje imamo. Došao je momenat u kome moramo da se opredelimo, da li smo za Srbiju ili nismo? A nakon što budemo odbranili naše nacionalne interese u veoma izazovnom vremenu u kome živimo, onda možemo da govorimo o tome šta je to što po čemu se razlikujemo - zaključio je Šapić.

