'DOLAZE DA SE NE DOGOVORE' Jovanov: Opozicija ne želi ozbiljno da razgovara o preporukama ODIHR-a!

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Milenko Jovanov ocenio je danas, nakon novih razgovora poslaničkih grupa o izbornim uslovima, da opozicija ne želi ozbiljno da razgovara o preporukama Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) uz ocenu da i među opozicionim poslanicima ima različitih tonova.

- Meni se čini da i onaj ko krene 'mekše' i pomirljivije da razgovara u želji da postigne neki kompromis sa predstavnicima vlasti, dobije vrlo brzo kontra odgovor od strane nekih drugih predstavnika. To je na prvom sastanku bio slučaj sa Radomirom Lazovićem i Marinikom Tepić, kada mu je ona rekla da može sam da dolazi da priča o ODIHR preporukama i da ona neće da dolazi. Onda vidimo kako kao 'bele lale' dođu da razgovaraju - rekao je Jovanov.

Prema tome tu ima različitih tonova i to se može osetiti, međutim, očigledno je, kaže Jovanov, da se oni nalaze pod "gvozdenom kontrolom jednog čoveka" koji im verovatno ucenama ili pretnjama ne dozvoljava da kažu šta zaista misle i da svi guraju u istom pravcu, ali oni i sami ne znaju u kom pravcu hoće da idu.

- Prvo je bilo 2. jun, pa neće više 2. jun, hoće jesen, više nije jesen, može i u decembru, i sad više ne znamo ništa - prokomentarisao je Jovanov za Tanjug.

Prema njegovoj oceni, današnji sastanak je bio kao i prethodni u smislu da vlast dođe da razgovara o preporukama ODIHR-a, a onda predstavnici "Srbija protiv nasilja" dođu da otvaraju "desete teme".

- Onda se ceo sastanak svodi na to da mi raspravljamo o njihovim temama. Konkretno, oni nas već evo tri nedelje ubeđuju i objašnjavaju nam zašto mi treba njima da izađemo u susret i protivno Ustavu pomeramo izbore, skraćujemo mandate - naveo je Jovanov.

Jovanov je podsetio da je predsednica skupštine Ana Brnabić pre tri nedelje, kao jedan od razloga zašto ne želi da ulazi u to skraćivanje mandata za 30 dana ili kako su već tada tražili, rekla da može onda lako da se dođe do toga da "sutra proizvoljno odredimo neki drugi rok za koji će se mandati skratiti".

- I, evo, već smo došli do toga. Sada se traži skraćenje mandata za tri i po godine. Ljudima koji su izabrani u decembru. Potpuno neverovatno. Sve se svodi na to da oni jednostavno ne žele ozbiljno da razgovaramo o preporukama ODIHR-a. Mi apsolutno nismo zagrebali to. Mi smo došli u paradoksalnu situaciju, na šta sam ja kao predsednik poslaničke grupe reagovao danas. Rekao sam da mi jednostavno ne želimo da učestvujemo u realizaciji njihovih predloga, a da oni sami ne učestvuju u realizaciji njihovih predloga - rekao je Jovanov.

On je objasnio da je predlog opozicije bio da se formira komisija koja će da vrši određene pretrage i istrage u biračkom spisku.

- Onda smo na osnovu tog predloga dobili dopis kao poslaničke grupe da dostavimo kandidate za članove te komisije. I onda smo mi dostavili imena, a oni nisu dostavili imena. Dakle, oni ne žele da učestvuju u realizaciji sopstvenog predloga - ocenio je Jovanov.

On smatra i da opozicija dolazi da se ne dogovori.

- Oni nas zavlače, da se tako kolokvijalno izrazim, nedeljama. Mi smo prvi sastanak imali zato što nas je pozvala predsednica Skupštine da razgovaramo o preporukama ODIHR-a. Kada je počela da čita preporuku ODIHR-a, oni su zaustavili i rekli ne, ne, ne, nećemo o tome. Imamo naša tri predloga. Onda smo razgovarali o njihovim predlozima, od kojih smo dva prihvatili. Onda su oni rekli, dobro je sad hajde da damo pauzu, pa da vi prihvatite i treći - rekao je Jovanov.

Taj treći zahtev se, kako je podsetio Jovanov, ticao skraćivanja ili produžavanja mandata, pomeranje beogradskih izbora, kršenje Ustava i drugo.

- Mi dođemo na drugi sastanak, ponovo ista tema. Dođemo na treći sastanak, ponovo ista tema. Danas ponovo ista tema. Mi sve vreme imamo istu temu. I kad krenemo u realizaciju čak i onoga što su oni predložili na tom sastanku, kontrola biračkog spiska, razgovor sa medijima, vi nemate odgovor, oni ne učestvuju u tome - rekao je Jovanov.

Kako kaže, ne zna šta im je cilj i zašto odugovlače po svaku cenu.

Ukoliko se odluče da bojkotuju beogradske izbore, odgovornost je na njima, a na kraju krajeva, to bi bila i njihova odluka na koju ih niko nije naterao, zaključio je Jovanov.