Vesić: Dok je Aleksandar Vučić na vlasti, narod će odlučivati o funkcijama

Dok je Aleksandar Vučić na vlasti u Srbiji, narod će odlučivati ko će biti na kojoj funkciji, izjavio je danas član Predsedništva SNS Goran Vesić i dodao da je to osnovni problem opozicije zato što nemaju podršku građana.

Vesić je, gostujući na televiziji Hepi, rekao da opozicija nema nikakav politički program kojim bi se suprotstavila politici sadašnje vlasti niti kaže šta bi uradili bolje već se jedino takmiče u mržnji prema predsedniku Vučiću koga, dodao je, krive za sve.

Naveo je da opozicija namerno odlaže izbore i dodao da su prvo prošle godine pretili predseniku Vučiću da će ići na demonstracije ako raspiše izbore, pa su onda tražili izbore ultimativno da se raspišu i održe do kraja godine, a kada je najavljeno da će novi beogradski izbori biti raspisani za 28. april, onda su rekli 2. jun.

- Dati su im izbori za Beograd poslednjeg mogućeg datuma kada po zakonu mogu da se održe, a sada im odjednom ne odgovara ni 2. jun već pominju septembar. Kada dođe septembar reći će decembar, pa će onda u decembru reći sledeće godine... Pošto nemaju nikakve rezultate niti politiku, onda se bave takvim trivijalnim stvarima jer nemaju šta da suprotpstave našoj politici - rekao je Vesić.

Naveo je da opozicija nema nikakav politički program niti ideju šta bi uradili kada bi pobedili na izborima već im je jedini cilj da smene Vučića.

- Da li ste čuli jednu njihovu ideju šta bi uradili sa penzijama, platama, kakav je njihov odnos prema sankcijama Ruskoj federaciji, Evropskoj uniji, Kosovu i Metohiji? Ne, njihov jedini odgovor je da hoće da smene Vučića, pa će onda da vide šta će da rade - rekao je Vesić.

Ali, kako je dodao, građane ne mogu da prevare jer narod, ako glasa za nekoga, želi da zna kakvu će politiku taj neko da sprovodi i da li će im biti bolje.

Vesić je rekao da opozicija, kao što je bio slučaj za prošle izbore, unapred sebi deli funkcije ne računajući na glasove građana, te poručio da će, dok je Vučić na vlasti u Srbiji, narod odlučivati ko će biti na kojoj funkciji.

- Mi ćemo uvek prihvatiti volju građana. Neće se o tome odlučivati ni po kafanama ni FSB, ni CIA ni niko drugi osim građana i to je zapravo suštinski problem opozicije jer nemaju podršku građana. Kada budu malo više na terenu i radili, kada budu izašli sa nekim konkretnim programom možda će neko i glasati za njih, ali do tada im ostaje samo ono što rade, a to je da neuspešno šire mržnju prema onome koga ne mogu da pobede - zaključio je Vesić.