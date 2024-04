BULATOVIĆ O RAZGOVORIMA VLASTI I OPOZICIJE: Đilas će verovatno da izvrši pritisak da ne izađu na izbore jer im je jasno da NE MOGU DA POBEDE (VIDEO)

Parlamentarne stranke vladajuće većine i opozicije sastale su se juče po četvrti put kako bi govorile o izbornim uslovima i preporukama Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Dejan Bulatović, narodni poslanik, govoreći o tome zbog čega se sada čeka petak i novi razgovor, ako deo opozicije okupljene oko Dragana Đilasa već zna da neće na izbore kaže:

Verovatno će Dragan Đilas da okupi celu opoziciju, da pokuša da izvrši pritisak na njih, da se ne izađe na izbore, jer njima je sada jasno da oni na izborima ne mogu da pobede.

Bulatović je naglasio da ono što je opozicija radila doprinosi tome da, u najmanju ruku, građani koji njih ne podržavaju, ne izađu na izbore.

- Ljudi me zaustavljaju i kažu "Da, bili ste u pravu, oni samo žele vlast. To su obične trućkalice..." To što oni pričaju to vetar odnese, tu nema utemeljenja, dok SNS kaže da se prihvata sve iz izveštaja ODIHR-a - rekao je Bulatović Pink.

Kako je rekao, tu se opozicija uplašila jer se ova vlast ne plaši nikoga.

- Ova vlast kaže "Mi želimo da razgovaramo sa opozicijom", time uvažavaju sve građane - istakao je Bulatović i dodao da cela opozicija sanja da ima novca kao Dragan Đilas.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, kaže da to više nisu pregovori o izbornim uslovima, jer oko izbornih uslova nema spora.

- Vlast je prihvatila da sve preporuke ODIHR-a treba da se sprovedu i sprovodi. Ovde je spor oko jedne stvari koja nije deo izbornih uslova, a to je datum izbora. Datum izbora ne određuje ni ODIHR ni ne znam ko, to određuje zakon koji ima određene rokove - kazao je Krstić.

Kako je rekao, juče je Marinika Tepić izjavila da je sve odbijeno, a to nije istina.

- Šta god da Vučić kaže, to je kršenje Ustava... To su potpune gluposti, ali to je jedna od stvari, neargumentovanih, za koje ga optužuju - naveo je Krstić.

Prema njegovim rečima, oni od Ane Brnabić traže da krši Ustav, zbog datuma izbora.

- U ovom dijalogu vlasti i opozicije, koji još uvek traje, nije tema izborni uslovi, već datum, koji se ne može odrediti po želji - ocenio je Krstić.