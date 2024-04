Orlić poručio Stankoviću: Ljubav se ne kupuje, tačno, ali: to za toalet-papir ne važi

Vladimir Orlić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke, reagovao je na izjavu Đorđa Stankovića poslanika sa Đilasove liste "Srbija protiv nasilja".

- Sad, "in dis sitjuejšn" imamo: neke čudne reči, nepovezane misli.. "enibadi andrstend"? Ljubav se ne kupuje, tačno, ali: to za toalet-papir ne važi. To se kupuje. Ne krade se. Posebno ne u trku, kao da vidiš Đilasa besnog što si bez pitanja rekao: nemamo više opravdanja za izbore.