Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink, govori o pritiscima sa kojima se suočava naša zemlja, o borbi za pravo i pravdu u Ujedinjenim nacijama i drugim aktuelnim temama!

Predsednik Vučić govoreći o vojnoj vežbi rekao je da je zadovoljan i dodao da moramo da imamo jedinice za delovanje u različitim rodovima vojske i jedinice koje će da imaju doronove za izviđanje, kamikaze i dronove koje će da nose teret, bombe, moramo da imamo avione i tako dalje.

- Istovremeno pokazali smo mnogo veću snagu nego što smo raspolagali u nekom prethodnom periodu, danas kad je krenula neka vrsta defilea mogli ste da vidite da je skoro sva tehnika nova, meni je bilo interesantno da vidim ono što je poptuno novo Alas je u 2 metra promašio što je dozvoljeno, na Alasu smo radili dugo, radili smo na bespilotnim letilicama i tu sam zadovoljan i zadovoljan samo onim što je vojska uradila, naravno potrebno je i Krušiuk da imate da naoružate naše droneove. Naši dronovi su skoro svi pogodili - rekao je Vučić.

Kako je rekao kopanija PRDC je pokazala svoj Ika bombarder, dovoljno je da podignete taj dron i izbacite 12 mina i danas je 12 čak od 12 meta pogodio i razmišljamo da se dogovorimo o kupovini tih dronova od kopmanije PRDC, ukoliko spusti cenu. Važno je imati dobar privatni sektor, a kompanija PR-DC se dobro pokazala - rekao je Vučić.

Ogroman novac očekujemo od domaće industrije oko 500 novih oruđa koja će postati deo Vojske Srbije.

On kaže da su Pasarsi obavili veliki posao, i da su pogodili dronove mete koje je napravio PRDC.

- Sve su pogodili, a pokazali su i kako mogu da deluju i na oklopna vozila. Mnogo toga smo videli, vrhunsku obučenost i bez greške pripremljeno sve. Videli smo i glupe komentare Kurtija. Smeta mu što smo 30 km udaljeni od administrativne linije. Pa sada treba u centru Beograda da pravimo. To nekada postaje tragikomično, koliko gluposti treba da slušate od ljudi iz regiona i nekih svetskih zvaničnika - dodaje predsednik.

Vučić je rekao da živi za uspeh i napredak naše zemlje.

- Sve što smo danas videli je novo, i očekujemo ogroman novac iz domaće industrije. Čak 500 različitih novih oruđa koji će postati deo Vojske Srbije. Ljudski faktor je ono što je problem svuda u Evropi. Teško je dobiti ljude, iako sada imaju veoma veoma visoke plate, posebno specijalci. Sada to širimo i na specijalne tenkovske jedinice i na druge - rekao je on.

Predsednik kaže da je svaki korak u vojsci teško napraviti, i da ćemo pre kraja ove godine imati preko 4.500 dronova kamikaza "Komarac".

- Moramo imati na stokovima preko 10.000, a kasnije i preko 100.000. To su potrebe koje su za nas važne. Uskoro iz jedne druge zemlje uvozimo neke druge dronove, što se Rafala tiče čekamo još da potpišemo ugovor. To je preskupo, ali je strašno važno za obezbeđivanje bezbednosti naše zemlje - ističe Vučić.

Predsednik Srbije se zatim osvrnuo na rezoluciju o genocidu u Srebrenici o kojoj će se razmatrati

Govoreći o rezoluciji o Srebrenici, kaže da otpor tome postaje sve veći.

- Računali su da će imati 70-90 glasova za, da će Srbija imati 20 glasova do maksimalno 30 glasova, a ostali da budu uzdržani. Ja vam sada kažem neće biti takav rezultat. Ima tih političkih patuljaka u Evropi, pa onda i Amerika i Kanada. Borimo se mi, i naša borba traje. Nego ja neću da govorim. Neće biti lako, videćemo ko je prijatelj Srbije i međunarodnog prava. Interesantno da je Efraim Zurof dao smelo ovako izjavu. A očekujem da se izjasni i Jehuda Braun, najveći svetski stručnjak - rekao je predsednik.

Istakao je i da neće biti tako lako, i da će biti više uzdržanih zemalja nego za.

- I kazaće da su pobedili. Oni potcenjuju, pa se podsmevaju skupu u Banjaluci juče. Ja vas pitam samo, šta mislite zašto ljudi glasaju protiv. Mislite da su to ljudi koji podržavaju zločin? Ne, razumeju ljudi da je to politika, nešto što radite decenijama, protiv malog naroda koji se usprotivio hegemoniji. Nećemo mi imati ni 5, ni 10, ni 20 glasova protiv, već više. I biće više uzdržanih - otkrio je Vučić.

Zapitao je i šta će Turci, koji su počinili genocid nad Jermenima, reći posle glasanja.

- Sa svima planiram da razgovaram. Imaću direktan susret sa predstavnicima preko 120 zemalja. Razgovarao sam do sada sa predstavnicima 23 zemlje po tom pitanju. Slao sam pisma svima zbog Saveta Evrope. Milanović kaže da će glasati za iako sam mu slao pismo na pet strana. Nekima sam pisao i na osam strana. Nastavićemo da se borimo, i ljudi da znaju, mi ćemo sačuvati Srbiju i obraz srpskog naroda. A ako budu imali više za nego protiv, što je verovatno, dan posle podići ćemo srpske trobojke i još čvršće i snažnije hodati našim ulicama, to samo glasanje u GS UN gde stvarno leži istina. Uprkos pritiscima Nemaca i Amerikanaca - kaže predsednik.

Vučić se osvrnuo na 11 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma

Vučić je rekao i da je danas 11. godišnjica Briselskog sporazuma, i dodaje da je mislio da je to težak kompromis.

- Učestvovao sam sa Dačićem, koji je to potpisao, i trpeo sam najteže napade na KiM. Mi smo uradili najbolje za zemlju u tom trenutku. To je bio jedini način da ne budemo brutalno kažnjeni. Kada to imate u vidu, jasno vam je da smo dobro izdržali sve ovo vreme da ne priznamo nezavisnost Kosova, da i dalje postojimo kao narod, a da sebe nismo ugrozili ratovima i sankcijama - dodaje on.

Predsednik kaže da je ovo 11. godina laži i sramote EU i SAD.

- Zamislite Kurtija sada zovu na 75. godina Saveta Evrope, da on priča o ljudskim pravima. I nemam problem da pričam o tome uopšte. Znate li koliko će puta da se ovo u budućnosti pušta slobodarskim narodima. Ovo što vam kažem desiće se. U udžbenicima će se proučavati kako smo se suprotstavljali onima koji su mislili da su zamena za Boga - rekao je Vučić.

On kaže da su juče Stejt dipartment, EU i mnogi drugi rekli da Srbija nema pravo da zadržava autobuse na granici.

- Nije bilo zadržavanja autobusa. Privedena su dvojica ili trojica Albanaca, i jedan Srbin iz KP. Jedan od njih je bio u UČK, osumnjičen za zločine nad Srbima. Za ovog Srbina bolje da ništa ne govorim. I pušteni su u roku od 24 sata. Niko nije prebijen, maltretiran... I svi drže vakelu i predavanje kako šta treba da izgleda. A ja pitam kako se nisu izjasnili zato što je Stefanović u Zubinom Potoku izubijan od batina. Obrenovića držali 7 ili 8 meseci u zatvoru, ubili su Boga u njemu! Reč nisu rekli mesecima - ističe predsednik.

I onda nam kažu nije ovo protiv Srba, ističe on, i dodaje da za Kurtija nema nikakvih sankcija.

- Pričaju nam nemojte o 1999, a tri dana kasnije saznamo da oni nas hoće da vrate u 1995. I neće oni da se vraćaju u prošlost, a mi moramo biti orijentisani ka budućnosti. To je neverovatan bezobrazluk, fascinantno licemerje. Sa time se nijedna zemlja nije suočila. .Dodaje da zapadni lideri ne znaju da vode svoj brod, što se vidi u Ukrajini, ali da ne vole da vide male brodove koji plove svojim putem -dodao je on.

- Mi smo za 10 godina napredovali brže nego bilo ko u regionu. Pri tome stopa duga nam je ispod nivoa Mastrihta. Naš javni dug je duplo manji od prosečnog u svetu. Zato sva naša ljutnja i sve što govorim, i jed i gnev i frustraciju, mi ćemo čuvati ponos. Usmerimo ga na rad i energiju za napredak Srbije. Da gradimo pruge i puteve, BIO4 kampuse. Da ulažemo u veštačku inteligenciju - kaže on.

Predsednik je ponovio da ćemo imati električne automobile i leteće taksije na Ekspu u Srbiji.

- Ne mogu da nas pobede, naučili smo lekcije iz prošlosti. Suprotstavljamo se političkim sredstvima, nikome se ne dodvoravamo! Bićemo prepoznati od zemalja globalnog juga, ali ćemo sačuvati i svoju zemlju i na evropskom putu. Ima tamo mnogo dobrih stvari, kao što ima i mnogo loših, koje su samo za nas pripremljene. Naš brod mora da plovi u sigurnu luku! Zajedno se moramo boriti, moramo da radimo i idemo napred. Da naša vojska i zemlja izgledaju drugačije, da nam se ljudi vraćaju u Srbiju - istakao je Vučić.

Povodom posete ministra Siniše Malog Vašingtonu, i najave da ćemo dobiti investicioni rejting, Vučić kaže da će nivo privlačenja investicija biti mnogo viši nego danas.

- Vidite, taj lažni snajperista, ubica i psihopata, to sam ja, uspeo je da obezbedi da strane direktne investicije u našu zemlju budu 4 miliona. A oni su obezbedili 800.000. Pet puta manje. Samo da vidite kako to stvarno izgleda. Siniša Mali danas popodne priča sa Kristalinom Georgijevom. Taj investicioni rejting za nas znači da smo na zelenoj grani. Nismo članica NATO ili EU, pa kada god izmisle neki problem, ili Kurti da neku glupu izjavu, onda se to odrazi na naše javne finansije - rekao je on.

Predsednik dodaje da sa svim tim preprekama mi ćemo dobiti investicioni rejting, i da nećemo imati problema, već će sve zavisiti od našeg rada.

Vučić o izborima

Vučić kaže da izbori još nisu objedinjeni, i da će videti da li će biti raspisani u nedelju.

- Suština je u tome, pošto su oni to tražili, mi smo spremni i da se promeni zakon. To mora prvo da usledi. I oni koji neće da učestvuju to rade zato što neće da izgube izbore. Sve vreme su lagali, i znali su da lažu. Ali tako im je bilo lakše, da se ne vidi ko je odgovoran za još jedan poraz. Zato su na najgori način govorili protiv svoje zemlje - kaže predsednik.

Dodaje da je zato opozicija radila sa Juratovićem i Šiderom, da bi sebe spasili.

- Ne mogu time da se bavim, daleko je 2. jun. Bilo da narod izlazi u 95 opština, ili u jednom gradu, siguran sam da će narod umeti da izabere onog ko ostvaruje rezultate. A drugo da pričam sa njima, potpuno sam nezainteresovan - kaže on, i zaključuje:

- Ljudi, borba nam predstoji, nećemo se predati i nećemo im dati da nas ponize i pokažu nam da su lako pobedili. Jedna mala Srbija, jedno malo evropsko pleme, pokazaće kako se bori za svoju slobodu, i uradićemo mnogo više nego što naši protivnici danas misle da će da naprave. A i kada se to završi nastavićemo da radimo još vrednije, da pobeđujemo i pokažemo koliko smo uspešniji.