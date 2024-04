PITANJE REZOLUCIJE O SREBRENICI POKRENUTO NA 29. GODIŠNJICU! Vučić: Mi smo sami i mi ćemo se suprotstaviti UN onoliko koliko možemo (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa pomoćnikom sekretara Biroa za evropske i evroazijske poslove Stejt departmenta Džejmsom O'Brajanom.

Obraćanje Vučića

- Imamo velike projekte sa Američkim kompanijama, koje investiraju u našu zemlju- rekao je Vučić.

- Teme na stolu za nas su teške. Dobro je to što je rastuća naša bilateralna saradnja. Imamo velike projekte, američke kompanije nam grade auto-puteve, investiraju u našu zemlju. Plan rasta i dalji napredak na evropskom putu, to su stvari koje pomeraju zemlju napred. Što se tiče KiM, u malo čemu smo saglasni, saglasni smo u tome da moraju da budu sačuvani mir i stabilnost. Rekao sam da će se Srbija ponašati odgovorno, da sačuvamo mir i stabilnost.

- Rekao sam da će se Srbija ponašati odgovorno, da sačuvamo mir i stabilnost. Zahvalan sam što je rekao daje važno i snažna obaveza koju Priština mora da ispuni stvaranjem ZSO. Ta obaveza je velika i snažna 11 godina, 11 godina je mrtvo slovo na papiru, 11 godina nas lažu svi zajedno. I Priština i Evropljani koji su potpisali to, ali ništa od toga nisu uradili. Za razliku od Srba koji su uradili sve iz Briselskog, Ohridskog sporazuma. Samo su nametali nove probleme ukidanjem dinara, da mi predlažemo kako ćemo da isplaćujemo evre- rekao je Vučić.

- Da ne govorimo o svakodnevnim hapšenjem Srba, prebijanjem, o ćutanju svih. Zato će biti nagrađeni članstvom u SE. Mi znamo da smo mali, znam da je pored mene Amerika kao super sila ali mi ćemo se suprotstavljati tom nasilju koliko možemo i boriti se. Izgubili, izgubili, šta da radimo- dodao je Vučić.

- Govorili smo dugo o Srebrenici, znam šta to znači i koliko će da promeni stvari u regionu. To pitanje je izmešteno iz Saveta bezbednosti, ne zaboravite da je pitanje pokrenuto na godišnjicu, 29. i nije naravno to upereno protiv Srba, već onako. Mi Srbi nismo to tako razumeli i suprotstvacićemo se. Važno je da kažem da sam lično srećan što sam mogao da razgovaram sa gospodinom O'Brajanom. Ono što je moja obaveza i kada budemo izgubili u SE, kada se i to bude desilo mi ćemo morati da dignemo glavu i da se borimo za ekonomski napredak Srbije. Da se borimo za život naše dece i da idemo uzdignute glave. Da se ponosimo daljim ekonomskim napretkom. Naša ekonomska saradnja je izvrsna i verujem da će biti još bolja - rekao je predsednik.

- Kao politički veteran koji nema šta da izgubi, ja kažem sve što je važnio za građane. Teško nam pada sve što se dešava. Amerika kada podigne dva prsta ima 70 zemalja, a mi smo sami i mi ćemo se suprotstaviti Ujedinjenim nacijama- rekao je Vučić.

Obraćanje O'Brajana

- Imao sam dobar razgovor sa predsendikom danas, to je deo programa u kom ću se videti i sa drugim predsednicima. Uvek je lepo vratiti se u Beograd. Jedna od tema danas bila je upravo to kako uspeva da razgovara sa svim zvaničnicima. Počeli smo razgovor o putu na sednicu u UN, moram da budem jasan po pitanju američkog stava. Rekli su da će da sprovedu SZO, to je od ključnog značaja.

- Vlada Srbije je veoma dobar partner Vladi SAD-rekao je O'Brajan.

- Učinićemo sve da pomognemo i ispunimo obećanja. Očekujem da će to biti tema u Njujorku. Hoću da govorim i o glasanju u UN u Savetu bezbednosti po pitanju genocida. I u mojoj zemlji je bilo razgovora o našoj istoriji. O mnogim temama smo danas zajedno pričali. Vlada Srbije je dobar partner vlade SAD. Ono što je posebno bitno to je da donesemo četiri slobode na kojima počiva EU. Sloboda kretanja, vlada SAD je ohrabrena time da se nastave razgovori pristupanju. Predsednik Vučić je glavni zagovornik, želimo da nastavimo ka tome da granice igraju što manju ulogu - rekao je on posle sastanka.

Sastanak je održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Vučić je juče, u najavi sastanka, rekao da će to biti važan i težak razgovor.