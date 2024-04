VAŽNO JE DA POSTOJI SUŠTINSKO JEDINSTVO! Bokan za Pink ne isključuje mogućnost pritisaka i na Srpsku pravoslavnu crkvu (VIDEO)

Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju je ocenio imajući u vidu tektonske potrese i raspukline u društu da u narednom periodu neće izostati ni napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu.

- Imamo te ljude koji ne vide interes svog naroda, svojih sugrađana, svoje države na prvom mestu, već neku svoju egoističnu ideju koja ne vodi rečuna o interesima zajednice, onda je logično da se to dešava i u crkvi, koja je, naravno, ne samo deo društa, nego jedan od njegovih temelja i sigurno institucija koja ima najveću tradiciju, pa samim tim i najveću tradiciju udara na sebe - naveo je Bokan gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.



- Crkva je deo srpskog društva, konstitutivnijiju deo našeg društva. U ostalom, Svetosavlje je jedina ideologija kojom su Srbi autentično doprineli svetskoj civilizaciji - rekao je Bokan i dodao da imamo ljude koji su se organizovali na takozvanim opozicionim idealima i nemaju onaj odnos prema kulturi sećanja, našem jedinstvu, odnosu prema državi, vezama Republike Srpske i Srbije, našem odnosu prema ruskom narodu i ruskoj crkvi kao većina naroda, ali i većina vladika i naš patrijarh.

Bokan je istakao da je crkva jedna liberlana institucija i dozvoljava slobodu mišljenja, ali to ima granicu i važno je da ipak postoji suštinsko jedinstvo.

Govoreći o zahtevu lažne države za prijem u Savet Evrope, Šefica srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (PSSE) Biljana Pantić Pilja je istakla da to pitanje nije od juče na stolu.

- Već godinu dana oni pokušavaju da izguraju tu priču oko lažne države Kosovo. Došli smo do tog nekog kraja u Parlamentarnoj skupštini gde je Dora Bakojani na kraju promenila svoj stavi, svoje mišljenje, zaboravila je na Zajednicu srpskih opština i na eksproprijaciju zemljišta. Smatrala je da je dovoljno vraćanje zemljišta Manastiru Visoki Dečani, što je dobro, ali nije neki parekselans uspeh. Ta presuda postoji osam godina i sada su je izvršili tako što je Kurti naredio agenciji - navela je Pantić Pilja i dodala:

Opet, vidite da ne postoji vladovina prava kada vama lažni premijer, lažne države naredi da se sprovede odluka suda koja je po sili zakona trebala da bude sprovedena, tako je odmah. Oni su to predstavili kao veliki uspeh i kao dovoljen razlog da takozvano Kosovo dobije pozitivno mišljenje od Dore Bakojani i parlamentarne skupštine za prijemu Saveta Evrope.

- Naravno, to još nije gotovo. Mi smo se zaista borili, čitava delegacija, i izneli naše stavove, rekli da je to svojevrsan presedan koji nikada se nije do sada desio i da ne može nešto što nije država, pre svega, i da ne može nešto gde ne postoje osnovna ljudska prava i vladavina prava da bude primljena u Savet Evrope - istakla je Pantić Pilja.

