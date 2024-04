Orlić: Pokazali smo dobru volju da bi svi izašli na izbore

Narodni poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić izjavio je danas da je vladajuća koalicija pokazala dobru volju i suštinsku želju za dijalogom ispunivši zahteve opozicije da bi ona izašla na izbore.

- Danas održavamo sednicu Skupštine na kojoj ćemo da usvojimo veoma jednostavne izmene zakona koje će da omoguće da se lokalni izbori održe 2. juna u skladu sa onim što su tražile partije bivšeg režima tokom prethodnih meseci. Dakle, u skladu sa onim zahtevima koje su sami formulisali, onako kako su ih oni saopštili - rekao je Orlić na konferenciji za novinare u holu Skupštine Srbije.

Kako je rekao, svima je potpuno jasno da su na taj način pokazali ne samo dobru volju i suštinsku spremnost na dijalog, nego da je priča o pruženoj ruci o kojoj su govorili predsednik Aleksandar Vučić, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, kao i cela njihova poslanička grupa zaista bila iskrena.

- Uložili smo ogromnu energiju da dođemo do nekog rešenja koje će učiniti da na izborima učestvuju svi, baš onako kako su to sami i želeli. I to je prva važna stvar koju smo pokazali predlogom koje je potpisala ne samo naša poslanička grupa, nego i brojne druge poslaničke grupe u Narodnoj skupštini, uključujući i više grupa koje sebe nazivaju opozicijom. Čini mi se dvotrećinska većina narodnih poslanika stoji iza ovog predloga - rekao je Orlić.

Kako je rekao, drugi važan zaključak koji može svako u Srbiji da izvede već sada jeste da je čitava ona priča i galama o navodnoj izbornoj krađi, o navodno neregularnim izborima, bilo najobičnija farsa.

- I to sad vidite na osnovu i njihovog ponašanja i njihovih zaključaka, konačno na osnovu svega onoga što upravo danas govore oni sami. Sad vidite postoje tu dve grupe. Jedna kaže 'mi hoćemo da se borimo', ova druga kaže 'a, ne, nećemo da izlazimo na izbore zato što time dajemo legitimitet Aleksandru Vučiću' - naveo je Orlić i dodao da je izvesno da će na izborima da pobedi Vučićeva politika i da je to njima potpuno jasno.

Kako je rekao, činjenica da su sada svi ovde, da su svi uzeli mandate, pripadajući novaci, nove kancelarije jasno govori da su svi priznali sve.