VUČIĆ: Nacrt rezolucije o Srebrenici je politička odluka koja će dovesti do novih podela, otvaranja starih rana i nestabilnosti u regionu! (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se stalnim predstavnicima država članica UN na prijemu koji je organizovala Stalna misija Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama.

- Kada je reč o nacrtu rezolucije „Međunarodni dan sećanja i obeležavanja genocida u Srebrenici“ smatramo da je to politička odluka koja će dovesti do novih podela, otvaranja starih rana i nestabilnosti u regionu. Istovremeno, to će otvoriti Pandorinu kutiju i dovesti do nesigurnosti i novih rezolucija o genocidu u UN - istakao je Vučić na svom Instagram profilu i dodao:

- Umesto toga, nama u regionu je potrebno više inkluzivnosti, pravih razgovora i razumevanja kako bismo mogli da prevaziđemo ove poteškoće i da se fokusiramo na ekonomski razvoj, jačanje regionalne stabilnosti i razvoja.

Autor: