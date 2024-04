NEUKUSNA POZORIŠNA PREDSTAVA: Evo kako je Vjosa Osmani lagala na sednici SB UN o Kosovu i Metohiji! Đurić priložio DOKAZ (FOTO)

Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić otkrio je danas da je lažna predsednica tzv. Kosova Vjosa Osmani bezočno lagala tokom sednice SB UN o Kosovu i Metohiji.

- Jučerašnja neukusna pozorišna predstava gospođe Vjose Osmani-Sadriu na #UNSC je još jedan jasan znak da ona i njen šef Aljbin Kurti (koji se nije pojavio jer je bio zauzet podrivanjem regionalne stabilnosti - kampanjom za izbore u susednoj Severnoj Makedoniji) ne brinu o rešavanju bilo kakvih problema, već samo o pobedi u svađi, čak i ako se radi o sitnim manipulacijama sa žrtvama rata od pre četvrt veka. I u tome nisu uspeli. Inače, gospođa Osmani je bezočno lagala SBUN i svet pošto niko od njenih gostiju nije na listi njenih „savetnika“ - napisao je Đurić na društvenoj mreži Iks uz priloženu fotografiju.

Yesterday's tasteless theater performance by Ms. Vjosa Osmani-Sadriu at the #UNSC is yet another clear sign that she and her boss Albin Kurti (who was a no-show because he was busy undermining regional stability - campaigning for elections in neighboring North Macedonia) do not… pic.twitter.com/2COPC9pU5e