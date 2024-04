Prvi gost podkasta pod nazivom "BEZ LJUTNJE, MOLIM SA GORDANOM UZELAC" je Aleksandar Šapić, bivši sportista i političar.

Proslavljeni vaterpolista, bivši gradonačelnik Beograda i sadašnji predsednik privremenog organa grada Beograda sa Gordanom Uzelac je razgovorao o svim gorućim temama - Titu, predstojećim izborima, ali i nepoznatim detaljima iz života.

Podkast Gordane Uzelac emituje se na Youtube kanalu Pink.rs.

- Uvek sam poprilično otvoren. Teško je govoriti o sebi i svom karakteru, mogu da budem jednostavan, a verovatno postoje ljudi kojima na neki način ne odgovaram. Ne postoji osoba koja je svima dobra. Znate kako kažu - da nije pokušavao svima da se svidi, možda bi se nekome i dopao - kaže Šapić.

Čovek mora da bude svoj, treba da radi na sebi. Kako je stariji i zreliji, stiče iskustvo naravno da se menja i temperament, to su sve prirodni proces. Samo se magarac ne menja.

Kada su novinari u pitanju rekao je da se povremeno suočavao sa velikom nepravdom.

- Kada ti je do nečega stalo i kada se trudiš mislim da bez te vrste tenzije i pritiska ne može da se funkcioniše. Siguran sam da i vas kada radite neko od saradnika izvede iz takta. Trudio sam se da budem posvećen, da dajem sve od sebe, nikada od drugih nisam tražio ono na šta nisam spreman. Postoje ljudi koji su sa mnom više od 10 godina i nije ih malo, bez obzira na moj karakter - kaže Šapić.

Na konstaticiju da to znači da je dobar šef, on kaže da se trudi da bude ispravan i da mu nije teško da se izvini kada pogreši.

- Kod izvinjenja je važno da se izvinite iskreno, a ne protokolarno. Ako to radite protokolarno, to nema smisla. A važno je i kako će to da doživi onaj kome se izvinjavate, jer ima onih koji svaku vrstu pristojnosti doživljavaju kao slabost. Takvim ljudima se više ne izvinjavate - naveo je Šapić.

