VUČIĆ PORUČIO IZ NJUJORKA: Nastavljamo borbu, izazvali smo im dosta nervoze! Amerikanci i Nemci prave listu za pritisak

Pratite obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas posetu Njujorku.

"Ulažu sve više napora kako bi ucenili, ili bolje finim rečnikom, ubedili sve druge da glasaju za rezoluciju kako bi ostali u dobrim odnosima sa najvećim silama".

- Ostalo je mnogo posla, naše je da se borimo - istakao je Vučić.

"Imali smo jutros više bilateralnih sastanaka. Đurić će ostati do 2. maja. Videću da li ću mu se pridružiti

Vučić je istakao da moramo ostati uzdignute glave i posvetimo se napretku Srbije.

- Naše je da čuvamo svoje interese. Dobro je što smo ovde ostali ovako dugo. Videće se to na glasanju, ali i posle toga. Noćas smo imali sastanak sa pet evropskih zemalja za koje mislimo da su prijateljske. Nastavili smo i jutros. Čim se vratimo u Beograd, praviću plan ili kako ću da se vratim ili kako ćemo da delujemo iz Beograda - naglasio je Vučić.

Nije dovoljno da kažemo razgovarali smo sa tim i on ima pozitivan stav. Morate da se borite da to stigne na sve nivoe. Izazvali smo im dosta nervoze. Neko od azijskih političara je rekao da nikada UN nisu bile u takvom neredu i da ne znaju šta se dešava pred 2. maj. Uspeli smo da stvari malo zakomplikujemo. Svesni smo da ne možemo da pobedimo. Amerika podigne obrvu i svi trče. Nisu oni ovde bili kolovođe, Nemci su ti koji direktno vode kampanju".

- Nekada bi nama nekada korektne zemlje, Saudijska Arabija, Pakistan bile žestoko protiv. Ali oni razumeju sada geopolitičke situacije. Velika je igra, sve vri u UN. Mi danas idemo popodne, Marko i VUk će imati sasatank sa Organizacijom islamske konferencije. Mi smo njih već sve videli, ali je dobro da još jedanput potvrdimo. Jutros sam razgovarao sa još nekoliko troje svetskih lidera, zamolio ih za podršku i pomoć. Sada sve vri kao u košnici - rekao je Vučić i dodao:

Mi činimo više od onoga što je realno. Amerikanci i Nemci su se danas sastali u Austriji i brojali glasove i pravili listu za pritisak.

- Besmisleno je šta nam rade, ali moćan svet pokušava da nam nametne svoju volji. Ipak u tome nisu uspeli u potpunosti već 16 godina - naglasio je predsednik Srbije i dodao da se oni koji ne pristaju na ucene i bore se za nacionalne interese smatraju destabilizujućim faktorom.

- Možete da izgubite, ali važno je koliko ste se borili - rekao je Vučić i prisetio se utakmice Valjadolid - Real Madrid.

"Ceo Bernabeu je istakao bele maramice da oteraju trenera. U drugom poluvremenu su se borili, pa iako je bilo nerešeno, više nije bilo belih maramica. Vaše je da se borite. Onaj ko očekuje da pobedimo Amerika, Nemačka, Englesku... Lakše bi nam bilo da je tema Kosovo. Nismo mi baš toliko mali koliko o sebi mislimo".

- Našli su najbolniju temu za nas, da je bilo Kosovo, bilo bi mnogo lakše. Nismo mi tako mali, kao što ponekad o sebi mislimo.

Govorio je o ulasku silovanih žena.

- Dogovorili su se sa Englezima i Amerikancima i lepo ušli unutra. Neko ko je bio savestan nije hteo da ih pusti, a onda je usledio telefonski poziv. Samo razmislite odakle je mogao da dođe. Onda je Vjosa lagala da su oni članovi kabineta, a nisu to. Sve vam je tako laž do laži.

- U EU su pokrenuli mehanizam da im se ukidaju sankcije, koje nismo n ivideli. Pogledajte taj odvratan trik. Albanci donesu protivpravnu odluku, a onda kada Srbi ne pristanu na to, oni kažu nema spremnosti za komprois i sporazum. Vi stanete i ne verujete. Da skočite sa zgrade il ida nastavite, ja biram ovo drugo. Koliko je to bezobrazno, nemam reči. Već 16 godina jedna mala zemlja se bori za svoju slobodu i teritoriju.

- Kada god postoji nešto u našem regionu, kada god nećčete da prihvatite nečiju ucenu, vi ste faktor destabilizacije. Kada god ste spremni da štitite interese svog naroda, vi ste prolem. Ja sam im najveći problem ,jer ne dozvoljavam da Srbe gaze. Suština je da oni su u stanju da krše Dejton na najstrašniji način, i Amerikanci to znaju. Zato su pustili NEmce, jer njih briga baš za to. Amerikanci znaju da je to kršenje Dejtona, jer morate da imate saglasnost sva 3 naorda. Vi to nemate i oni to znaju, naravno baš ih briga, ali će reći ništa nism oradili nit ise mešali. Kada vi im to kažete, oni stavlja naslove svuda "Opasne pretnje VUčića: Kaže da se gazi Dejton". Šta god mi radili, osim ako ne ponavljamo njihove bljuvotine o sopstvenom rodu, uvek ćem obiti loši. A da odustanemo sprskog imena i prezimena, Republike Srpske, Kosova, nezavisnotsti. Tri Nobela bih dobio bio bih i lep i pametan, kada bih to uradio.

