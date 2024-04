Bojkot beogradskih izbora za koji se odlučio propali vođa opozicije Dragan Đilas, ujedno je i početak njegovog političkog kraja koji se pre može oceniti kao sunovrat, rekao je poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ Dejan Bulatović.

- Toliko puta potučen do kolena na izborima od strane naroda koji jasno daje podršku Aleksandru Vučiću, Đilas je postao svestan da su ga sopstvena politička nesposobnost i agresija odveli u politički „ćorsokak“. Nije pomogla gebelsovska manipulacija. Zakazali su i „Proglas“, Šenah, Šider i Viola fon Kramon. Podbacili su i „N1“, „Nova“, „Direktno“, „Danas“, „Radar“, Kesić, Ivanović, Olja Bećković. Čak ni to što sam mu poklonio moju političku stranku nije vredelo. Ništa od navedenog nije bilo dovoljno da Đilas opstane na srpskoj političkoj sceni i konačno bi trebalo da shvati da jednom kada narod Srbije nekome kaže „Ne“, posle toga nema popravnog ispita - kazao je Bulatović. - Sada kada je na kraju svoje političke karijere, Dragan Đilas je pokazao da je nezrelo i razmaženo političko derište, koje nije u stanju da pogleda u oči ljudima koje je varao i zloupotrebljavao i da prizna svoj poraz. Umesto toga, nastavlja da seje mržnju, tvrdeći kako su za njegov politički debakl krivi Aleksandar Vučić, ambasador Hil, Ćuta, Lazović, Aleksić, retrogradni Merkur. Nesposoban da sagleda svoju odgovornost koja je ogromna, ostavljen je da potone u sopstvenim lažima i mržnji prema Vučiću, koji su mu se vratili kao politički bumerang. Kada jednu koaliciju čine osam organizacija, koje su podeljene u tri bloka, a tu koaliciju predvodi Dragan Đilas, onda je jasno da je pomenuta skupina ništa drugo do jedan najobičniji cirkus. Međutim, ostaće zauvek sramota na obrazu Dragana Đilasa jer je kumovao donošenju skandalozne odluke da tom svom cirkusu nadene ime “Srbija protiv nasilja“, rugajući se na taj način žrtvama masakra u Beogradu i okolini Mladenovca. Ne mogu a da se ne zapitam kako posle svega Dragan Đilas i dalje može da se pogleda u ogledalo - naglasio je Bulatović. - Stvar je jasna. Dragan Đilas nije u stanju da pobedi Aleksandra Vučića, ni na izborima, ni na ulici, ni na bilo koji drugi prljav način na koji je pokušavao. Nesposoban je da ujedini narod i svoje plaćenike. Jedini njegov domet je da oko sebe okupi nekoliko lica koje izdržava i da zajedno sa njima iz udobnog kruga dvojke vara, iznosi neistine, manipuliše i vređa. Kako stoje stvari, za Đilasa je i Savo Manojlović respektabilna politička figura. Jedino što je preostalo da se dogodi pa da se zaokruži politička propast Dragana Đilasa jeste da Marinika Tepić po ko zna koji put migrira u neku od stranaka koje izlaze na izbore, jer ne verujem da će svom lideru oprosti što je lišio mogućnosti da se ponovo obruka predvodeći još jednu gubitničku izbornu listu - zaključio je Bulatović.