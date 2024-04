'ONO ŠTO JE USPEO JE VELIKA POBEDA' Brnabić: Verujem da će Vučić da se vrati ponovo u Njujork, da nastavi svoju borbu u UN

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić je istakla da veruje da će se predsednik Vučić i nakon već neverovatne pobede ponovo vratiti u Njujork i nastaviti svoju borbu u UN.

- Ja se nadam da će se od 16. maja Vučić baviti izborima. Do 16. maja on će se baviti isključivo ovim pitanjima. Ja verujem da će rezolucija o Srebrenici u maju doći na glasanje. Ovo što je Aleksandar Vučić uspeo je neverovatna pobeda. On je uspeo sa čitavim timom ljudi. Ali na kraju krajeva on je najviše uradio ovih 5 dana boravka u Njujorku sa velikim brojem sastanaka, sa skoro svim delegacijama... - istakla je Brnabić za Prvu i dodala:

- Da se čujete praktično sa skoro svim državnicima sveta, što je u UN 190 država, za 5 dana, to je napor koji niko ne može da zamisli. Uspeo je do te mere da ih prodrma da oni više nisu sigurni kako će u stvari proći na tom glasanju. I to je nezamisliva pobeda Srbije. I da oni to odlože. Oni nastavljaju to ozbiljno da guraju. To nikakve veze više sa diplomatijom nema. To više nisu ni pritisci, to su ozbiljne pretnje. Ne glasaš li - uradićemo to to i to.

- Nema više kredita, investicija, podrške u ovome, ili ćemo direktno nešto protiv vas raditi. To više nije diplomatija, to su brutalne pretnje, i to vam na kraju krajeva prikazuje kako trenutno izgleda svetski poredak. Ali to vam i pokazuje i zašto se taj svetski poredak menja. Imate zemlje koje neće više to da trpe - da im neko preti, da ih maltretira, da izlaže ruglu Ujedinjene nacije. Da neko kaže "nešto što je pitanje za Savet bezbednosti mi guramo na Generalnu skupštinu", tako ozbiljna pitanja dovodimo do toga da dođe do preglasavanja. Zbog toga se i menja svetski predak. Zbog toga što čak više nije ni diplomatija. Ja čak verujem da će Vučić i da se vrati ponovo u Njujork, da će da nastavi tu svoju borbu i u Ujedinjenim nacijama. Tamo je na samom izvoru stvari, razgovara sa šefovima misija i gura čitavu našu misiju - rekla je Brnabić.

Autor: