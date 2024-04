Vesić u Gornjem Milanovcu: Razvijamo svaki grad i svaki kraj Srbije

U Gornjem Milanovcu danas je pušten u rad zatvoreni bazen, jedini takav objekat u Moravičkom okrugu, u prisustvu ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastruktre Gorana Vesića, rukovodstva opštine i velikog broja Milanovčana.

Izgradnja bazena u potpunosti je finansirana iz budžeta opštine Gornji Milanovac, koja je za tu namenu izdvojila oko 600 miliona dinara.

Ministar Vesić je istakao da je, iako bi neko rekao da to nije velika investicija, i ona važna za komfor života građana Gornjeg Milanovca, jer je to, zapravo, obaveza svake vlasti – da učini sve da narednim generacijama ostavi bolju zemlju, jer se samo tako napreduje.

Naveo je da ovo zato i jeste veliki dan za Gornji Milanovac, prenevši građanima pozdrave predsednika Srbije Aleksandra Vučića i potpredsednika vlade i mandatara za sastav nove vlade Miloša Vučevića, u čije ime je danas i došao na otvaranje, jer politika koju vode podrazumeva razvoj svakog grada i opštine u zemlji.

„U obnovu opšte bolnice biće uloženo 25 miliona evra, u obilaznicu na kojo su radovi u toku i koja će biti završena do kraja septembra - 30 miliona evra. Uz tri miliona ulaganja u lokalne puteve, ali i 1,7 miliona evra bespovratnih sredstava iz projekta LIID, to je skoro 60 miliona evra samo u Gornji Milanovac. I to, bez škola, ambulanti… U opštinu koja broji oko 40.000 stanovnika, to znači da Vlada Srbije ulaže gotovo 1.500 evra po stanovniku. To je pravi način da se razvije svaki grad i svaki kraj Srbije“, poručio je Vesić.

Ukazao je i da se, iako se uvek govorilo o decentralizaciji Srbije, istinska decentralizacija prvi put dešava u poslednjih 10 godina, u vreme vlasti Aleksandra Vučića, sa izgradnjom auto-puteva, brzih saobraćajnica, pruga…

„Sada tek svako mesto postaje dobro za život ljudi, kako bi mogli da žive pristojno od svog rada, da mogu lako da dođu u svaki deo Sbije, a da se svaki kraj zemlje ravnomerno razvija. Jer, tamo gde ima puta, dolaze investcije“, rekao je Vesić.

Naveo je i da će obilaznica oko Gornjeg Milanovca, rasteretiti centar od kamionskog saobraćaja, što je važno za komfor i bezbednost građana, ali će omogućiti i razvoj industrijske zone.

„To će značiti dodatne inevsticije iako Gornji Milanovac ima jaku privredu, sa nezaposlenošću od tri odsto, što znači da ste bolji do mnogih evropskih zemalja“, ukazao je Vesić.

Najavio je nastavak infrastrukturnog razvija, kako bi se ispunilo obećanje predsednika Vučića - da 2027. prosečna plata bude 1.400, a penzija 650 evra.

„To je visok cilj, ali visoke ciljeve smo postavljali i do sada. Samo ekonomski snažna Srbija može da štiti svoje nacionalne interese. Siromašna Srbija ne može da brani ni sebe ni druge. Naša ekonomska snaga je zalog da ćemo moći da branimo interese Srbije na Balkanu i u svetu“, napomenuo je ministar i u tom smislu pomenuo odlaganje rasprave o rezoluciji u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama.

„Predsednik Vučić je vodi veliku bitku. Odložili su raspravu, a protiv nas nije bio samo deo BiH, već i SAD, Nemačka i mnoge druge moćne zemlje. Jedna mala Srbija je uspela da im se suprotstavi, ne ratom, već diplomatskom odbranom svojih interesa. Ne damo da nam drugi uređuju Srbiju. Srbija sama uređuje sebe, po meri svakog ko ovde živi“, rekao je Vesić.



I sve što se u zemlji radi - i obilaznica oko Gornjeg Milanovca, svaka škola, bolnica, ambulatna ili seoski put, ali i auto-put „Miloš Veliki“, brza pruga… čine mozaik velike uspešne Srbije.

„Svi smo mi u tome, zajedno. Ovo je pobeda svih nas. Ovo je Srbija koja napreduje, brine o deci, u koju oni koji su iz nje otišli, mogu i žele da se vrate“, rekao je Vesić.

Bazen, izgrađen pored reke Despotovice, u središtu je sportskog komleksa koji čine stadioni fudbalskih klubova „Takovo“ i „Metalac“, sportska hala „Breza“, otvoreni bazen i teretana na otvorenom. Značajan je pre svega za decu koja će prvi put imati priliku da svakodnevno pohađaju časove plivanja.

Predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević zahvalio je predsedniku Vučiću i Vladi Srbije, jer bez republičkih investicija opština ne bi imala dovoljno sredstava u svom budžetu, kako bi mogla da finansira kapitalne projekte.

„Državne investicije nisu male, od pristupnih saobraćajnica do auto-puta, preko obnove Opšte bolnice, nabavke modernih aparata, obnove škola u gradu i selima, izrgadnje nove Hitne pomoći, obnove seoskih ambulatni, kanalizacionih sistema koje gradimo… Gornji Milanovac je prepoznat kao opština budućnosti“, rekao je Kovačević.

Dodao je da je snaga opštine koju vodi u privredi, bez čijih uspeha i vrednih radnika ne bi bilo razvoja. Rekao je i da je u planu izgradnja velikog šetališta pored Despotovice, dugog 5,5 kilometara, kao i obnova škola i izgradnja nove infrastrukture.

„Simbolično, danas, na Lazarevu subotu, na praznik koji je posvećen deci, ovaj velelepni objekat predajemo njima, našoj deci, ali svim Milanovčanima, koji već od sutra mogu da ga koriste“, rekao je Kovačević.