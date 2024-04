Orlić i Mirković u Mladenovcu: Svi zajedno 2. juna - do pobede (FOTO)

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke dr Vladimir Orlić, u društvu člana Glavnog odbora SNS Aleksandra Mirkovića, obišao je danas Mladenovac.

Zajedno su, tokom razgovora sa stanovnicima ove gradske opštine, pozvali sve da izađu na predstojeće izbore i još jednom pokažu kako se, ponosno i svim srcem, zastupa i brani politika istorijskih promena, uspeha i velikih planova.

„Hvala vam za svu ljubav, za podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i listi koja nosi njegovo ime“, rekao je dr Orlić i dodao:

„Upravo će glas za tu listu značiti glas za još bolju budućnost ne samo Mladenovca i Beograda, već čitave naše Srbije. To je ono za šta se borimo i, siguran sam, 2. juna svi zajedno – idemo do pobede!“, poručio je potpredsednik GO SNS.

