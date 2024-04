VULIN: Dinko nije mera naše tolerancije, već mera našeg odsustva samopoštovanja

Aleksandar Vulin oglasio se saopštenjem o kampanji mržnje Dinka Gruhonjića koju vodi protiv Srbije, od Dubrovnika, Cetinja, pa preko Sarajeva.

- Dinko Gruhonjić, ponosni imenjak upravnika logora Jasenovac Dinka Šakića, nije mera tolerancije u Srbiji. On je mera kukavičluka univerziteta u Novom Sadu koji se više plaši posete ambasadora Hila Dinku Gruhonjiću, nego što će njihov profesor da uči studente da je Srbija fašistička država, da je u Srebrenici počinjen genocid, a da su Srbi genocidan narod, i da se od Srpske pravoslavne crkve prave dobri pabovi. Da je Dinko izabrao da iz Banja Luke pobegne u Sarajevo i da je o Bosni govorio to što govori o Srbiji, a o Bošnjacima to što govori o Srbima, da je u nekoj od džamija postavio šank, jedino što bi mogao da predaje je pribor u zatvorskoj menzi u Zenici. Dinko nije mera naše tolerancije, on je mera našeg odsustva samopoštovanja - poručio je Aleksandar Vulin reagujući na seriju napada i uvreda Dinka Gruhonjića na račun Srbije.