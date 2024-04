Imajte malo pristojnosti! Sandra Božić odgovorila Violi fon Kramon: Sad moramo da slušamo ovu očajnu ženu?

Potpredsednica Skupština Srbije Sandra Božić odgovorila je Violi fon Kramon koja je izjavila kako bi predsednika Srbije Aleksandra Vučića trebalo "izbaciti napolje" i da za Srbiju nema pomoći iz EU sve dok se "igra autokratama u Kini i Rusiji". Sandra Božić joj je poručila da će jedina osoba, koja će biti izbačena, jeste zapravo Viola.

- Jedina koja će biti izbačena je Viola! Očigledno je da ona neće proći na izborima za Evropski parlament, pa sad moramo da slušamo ovu očajnu ženu? Molim vas, imajte malo pristojnosti! - napisala je Božić.

Only one that will be kicked out is Viola!

It’s obvious that she will not pass on the elections for the EU Parliament, so now we must listen to this desperate woman?

Please, have some decency! https://t.co/SG9z8Sce97