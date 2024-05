BIĆE NA PONOS SVIH GRAĐANA: Siniša Mali odgovorio na tvrdnje Sava Manojlovića o izgradnji nacionalnog stadiona

Izgradnja Nacionalnog stadiona u Surčinu, za koji je danas položen kamentemeljac, bila je povod za oglašavanje lidera Pokreta Kreni Promeni Sava Manojlovića.

Tim povodom oglaso se Siniša Mali.

- Pitam gospodina Savu Manojlovića kako je moguće da je Nacionalni stadion “preplaćen 640 miliona evra”, kako on kaže, kada je istina da on košta višestruko manje od te cifre? Da li on misli da stadion treba da ne košta ništa, pa je “preplaćen 640 miliona evra”? Gospodine Manojloviću, zamolio bih vas da se, ako već želite da se ozbiljno bavite politikom, informišete malo i oko ekonomije i finansija, zato što ovako ispadate neozbiljni i neinformisani, a i lažete građane Srbije. S obzirom na to da mislite da možete da obavljate funkciju gradonačelnika Beograda, to je najmanje što možete da uradite - poručio je Mali.

Prema njegovim rečima, nacionalni fudbalski stadion biće na ponos svih građana naše zemlje, biće pravo arhitektonsko remek delo, i izgrađen po svim UEFA standardima.

- Ponosni smo na ovaj projekat, i nestrpljivo čekamo kraj 2026. godine, kada će na njemu moći da se odigra i prva utakmica. Do tada ćemo svakodnevno pratiti tok radova, kako ne bi bilo kašnjenja i kako bi sve bilo završeno na vreme. Izgradnja ovog stadiona znači i jaču ekonomiju, dalji rast, pa sam tim i veće plate i penzije. Jer, ovo neće biti samo stadion, ovaj deo grada će biti novo mesto okupljanja naših građana i gostiju grada. On će živeti 365 dana u godini. Ovi veliki projekti nisu neki trofeji, već su važni samo ako su u službi građana. Jer, želimo bolji kvalitet života za svakog pojedinca koji živi u našoj zajednici. Naš cilj je da građani žive bolje danas, zarad boljeg sutra! Idemo dalje! - zaključio je Mali.

Podsetimo, Manojlović je objavio kako je Nacionalni stadion u Srbiji je arhitektonski sličan stadionu Atletiko Bilbao - El Memes, sličnog arhitektonskog rešenja i kapaciteta gledalaca, ali je dodao je razlika što će taj stadion koštati 910 miliona evra, a u Španiji je koštao 210 miliona evra.

