Vučević je govorio o novim ministrima i raspodeli resora. On je u emisiji otkrio kako reaguje i šta odgovori ukoliko mu neko dođe i kaže hoću da budem ministar!

Kako je rekao, razgovor obično počinje čestitkom na izboru.

Miloš Vučević je odgovarao je na pitanja, bez ljutnje, pa je tako otkrio i šta prati na društvenim mrežama i šta ja lajkuje.

- Da budem iskren nisam aktivan. Dame koje rade sa mnom su zagovornici da treba da budem aktivniji na društvenim mrežama. Ja nisam ljubitelj društvenih mreža, ali sam konzument.

Na pitanje šta gleda na društvenim mrežama, tačnije na instagramu rekao je: Sve što gledaju muškarci!

- Pa od sporta do lepih žena, ali ne lajkujem, ne dopisujem se, ne koketiram, te stvari ne radim. Lajkujem političke sadržaje i sport. Pa ja sam muškarac, barem tako sebe doživljavam. Ja nisam 'ono'. Da se niko ne naljuti, za mene postoje mama i tata, za mene postoji muški i ženski rod, i da se niko ne naljuti ja sam maksimalno politički korektan. Imam u ekspozeu vrlo jasnu odrednicu prema identitetskim stvarima. Ona nije ni rogobatna ni radikalna i nikom neće zadirati u njegovo pravo da se izražava kako god hoće, da bude seksualne orjentacije kakve god hoće, samo nemojte ni meni nametati sistem vrednosti koji nije moj. Kao što ja ne treba nikome da namećem. Ipak, morate da prihvatite da postoje tradicionalne vrednosti i norme i ne možemo da ih poništimo.

- Naš skok u budućnost, kako je to predsednik Vučić rekao, sa svim našim kulturno - istorijskim i duhovnim nasleđem, to nije odricanje od našeg identiteta, to je skok u budućnost iz živog blata gde smo bili do 2012. godine, na čvrsto i sigurno tlo. To je skok u budućnost taj padobran, taj sigurnosni deo kulturno, duhovno, identitetski deo. Ja da se odreknem naše kulture ili identiteta ne pada mi na pamet- rekao je Vučević.

Podkast "BEZ LJUTNJE, MOLIM SA GORDANOM UZELAC"