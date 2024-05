Vučević: Opozicija ne izlazi na izbore tamo gde misli da će loše proći

Mandatar i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je danas, povodom predstojećih izbora 2. juna, da deo opozicije na njih ne izlazi u onim mestima gde misle da će doživeti loš rezultat.

Vučević je primetio da jednom delu opozicije ista pravila odgovaraju na nivou grada, a ne i na nivou gradskih opština, te da u jednom gradu odgovaraju, pa u drugom ne odgovaraju.

- To nije zasnovano na relevantnim pravnim i političkim činjenicama, nego na istraživanju javnog mnjenja. Pa procenjujete tamo gde vam je bolje da izađete, i izlazite, tamo gde vam nije dobro, gde ćete doživeti loš rezultat, tamo nećete da izađete. I Bog od vas ne može da sazna ili da shvati gde vi izlazite, ko izlazi, ko s kim izlazi, zašto izlazi ili zašto ne izlazi - rekao je Vučević na sednici Skupštine Srbije gde je u toku rasprava o izboru nove vlade.

Kako je rekao, to su "masne fote" koje opozicija igra svaki.

- Možete li, građani Srbije, zamisliti šta bi bilo kada bi pravili vladu. Kakva bi to bila igračka. Ne daj Bože da takvo vreme ikad više dođe. Ne ponovilo se ono što nam se dešavalo do 2012. godine. Daleko bilo, nek' to ostane istoričarima da ocene, a mi da idemo napred u bolju i svetliju budućnost - poručio je Vučević.

Govoreći o KiM, Vučević je podsetio da je prethodna vlast napravila najkardinalniju grešku, a to je da su iz UN prebacili pregovore u EU i to znajući kakav je politički, geopolitički ambijent u Evropskoj uniji u odnosu na Ujedinjene nacije i koliko je teža pozicija Srbije u procesu pregovora ili razgovora sa Prištinom pod pokroviteljstvom Evropske unije.

- Ali i to mislim da govori o tome koliko ste principijelni, kako sve vreme sebe predstavljate i da vi govorite uvek istinu. 24 sporne privatizacije, pa znate šta, saglasan sam da nije utvrđena odgovornost, nažalost to je pitanje za pravosudne organe, ali sam saglasan sa Vericom Barać koja je rekla da je to bio kriminal, a ja da dodam, to je kriminal koji je bio u doba kada je nekada vaša zajednička stranka, jedinstvena stranka, vodila državu - rekao je Vučević odgovarajući Draganu Đilasu iz Stranke slobode i pravde.

Vučević je govorio i o platama zaposlenih u zdravstvu, dodajući da lekar opšte prakse u Srbiji danas ima 148.608 dinara, a medicinska sestra 80.193 dinara.

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas kritikovao je danas sastav vlade, odnosno kandidate za ministre i pomenuo

Aleksandra Martinovića koji će biti na čelu resora poljoprivrede i Nikolu Selakovića na čelu resora kulture.

Đilas je kritikovao i politiku prema KiM, dodajući da su sever Kosova napustile desetine hiljada Srba, a pitao je i kada će biti istražene 24 sporne privatizacije.